Những vạch màu trên TV đời cũ dùng để làm gì?

Trước khi truyền hình trực tuyến và các chương trình phát sóng 24/7 trở thành phổ biến, nhiều đài truyền hình đã từng ngừng phát sóng vào ban đêm. Thời điểm đó, khi mọi người đang xem một bộ phim muộn hoặc lơ đãng trong các quảng cáo, màn hình TV có thể bỗng im lặng, một âm thanh chói tai vang lên và một loạt dải màu rực rỡ xuất hiện. Đó là điều thường thấy đối với thế hệ 8x, 9x , với một phần tưởng rằng truyền hình đang gặp sự cố.

Nhiều người trong thế hệ 8X, 9X hẳn vẫn nhớ đến những vạch màu trên TV CRT ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Mặc dù vậy, những dải màu này không phải là lỗi kỹ thuật mà chỉ đơn giản là một đoạn tạm dừng có chủ đích, được gọi là các thanh màu SMPTE (theo tên Hiệp hội Kỹ sư Điện ảnh và Truyền hình). Chúng được sử dụng để hiệu chỉnh TV, giúp các kỹ sư đảm bảo màu sắc, độ sáng, độ tương phản và đồng bộ âm thanh chính xác trên các thiết bị.

Trước khi có tiêu chuẩn SMPTE, các đài truyền hình đã sử dụng nhiều loại thẻ thử nghiệm khác nhau, nổi tiếng nhất là mẫu "Indian Head" của RCA từ năm 1939. Những mẫu thử này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hình ảnh mà người xem thấy tại nhà không khác biệt quá nhiều so với những gì nhà đài muốn truyền tải. Đây được xem là điều đặc biệt quan trọng trong thời kỳ NTSC, khi việc giữ cho màu sắc nhất quán giữa các TV khác nhau là một thách thức lớn.

Thanh màu SMPTE vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi thời TV hiện đại

Mỗi phần của mẫu thử nghiệm SMPTE đều có chức năng riêng. Bảy vạch dọc với các màu sắc khác nhau giúp các kỹ thuật viên điều chỉnh sắc độ và độ bão hòa. Dưới các thanh chính là các sắc thái tối hơn và sáng hơn nhằm cho phép tinh chỉnh mức độ màu đen và độ tương phản. Âm thanh hình sin 1 kHz thường được ghép với mẫu tín hiệu, giúp kiểm tra việc truyền tải âm thanh và đồng bộ hóa.

Mặc dù TV hiện đại hiếm khi cần hiệu chỉnh thủ công và chúng ta gần như không còn nhìn thấy, nhưng các thanh màu SMPTE vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Chúng vẫn được sử dụng ở hậu trường các đài truyền hình lớn và thậm chí Netflix cũng có những "chương trình" kiểm tra mẫu ẩn trên nền tảng của mình.

Chúng ta có thể xem thanh màu SMPTE bắt đầu như một tiện ích điều chỉnh độ chính xác, mở đường cho thời đại kỹ thuật số và một biểu tượng văn hóa đại chúng theo đúng nghĩa.