Thông số quan trọng nhưng bị bỏ qua nhiều nhất khi mua Smart TV

Thay vì chú ý đến độ phân giải, kích thước màn hình, tần số quét và các tính năng thông minh như hệ điều hành thân thiện, người dùng được khuyến cáo nên chú ý đến bộ xử lý của Smart TV. Theo SlashGear, bộ xử lý không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất mà còn quyết định chất lượng hình ảnh mà người dùng trải nghiệm với Smart TV.

Nhiều người dùng có thể hối hận sau khi mua Smart TV do bộ xử lý chậm chạp ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Cụ thể, bộ xử lý trong Smart TV thực hiện nhiều tác vụ, từ việc chạy ứng dụng đến nâng cấp hình ảnh. Một bộ xử lý yếu có thể khiến trải nghiệm xem bị gián đoạn, trong khi một bộ xử lý mạnh mẽ giúp các ứng dụng hoạt động mượt mà và tải nhanh hơn. Đặc biệt, bộ xử lý còn có vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng hình ảnh, giúp nâng cấp nội dung có độ phân giải thấp và tối ưu hóa màu sắc, giảm nhiễu, làm sắc nét chi tiết và tiết kiệm năng lượng.

Hơn nữa, nếu TV thường xuyên gặp hiện tượng lag hoặc đứng hình khi hoạt động đa nhiệm, có thể bộ xử lý là nguyên nhân. Do đó, khi mua TV mới, việc xem xét thông số kỹ thuật của bộ xử lý là điều cần thiết.

Cách chọn bộ xử lý cho Smart TV

Để chọn được một bộ xử lý chất lượng trên Smart TV, người tiêu dùng nên chú ý đến thương hiệu sản xuất. Nhiều thương hiệu nổi tiếng như LG, Samsung và Sony phát triển bộ xử lý riêng nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh của sản phẩm. Ví dụ, dòng Alpha (α) của LG nổi bật với khả năng nâng cấp chất lượng hình ảnh, trong khi dòng NQ của Samsung lại nổi bật trong việc quản lý độ sáng và hỗ trợ chơi game.

Một cách hiệu quả để kiểm tra hiệu suất của bộ xử lý là tự mình trải nghiệm. Hãy điều hướng menu và mở các ứng dụng như YouTube. Nếu gặp hiện tượng giật lag hoặc chậm phản hồi, đó là dấu hiệu TV trang bị bộ xử lý không tốt. Ngoài ra, người dùng nên đọc các bài đánh giá từ người dùng và chuyên gia, giúp có cái nhìn tổng quan về hiệu năng nâng cấp hình ảnh của TV.

Nhìn chung, việc nghiên cứu kỹ lưỡng bộ xử lý trước khi mua sẽ giúp người dùng tránh được những vấn đề phổ biến với chiếc Smart TV của mình.