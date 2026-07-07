Lý do MacBook Air vẫn 'im lặng' dù xử lý hàng loạt tác vụ

Khi tìm kiếm một chiếc MacBook, nhiều người thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn giữa MacBook Air và MacBook Pro, đặc biệt là những ai chưa từng sử dụng MacBook hoặc đã lâu không mua máy mới. Một trong những nguyên nhân gây nhầm lẫn là cả hai mẫu máy đều sử dụng chip dòng M của Apple.

MacBook Air đã từ bỏ quạt tản nhiệt từ năm 2020, bắt đầu với mẫu M1 ẢNH: K. VĂN

Cả MacBook Air và MacBook Pro tiêu chuẩn đều được trang bị chip M5, tương tự như iPad Pro M5. Tuy nhiên, MacBook Air có thiết kế mỏng nhẹ hơn và không có quạt tản nhiệt như MacBook Pro. Đây là lý do khiến người mua băn khoăn về khả năng giữ nhiệt và hiệu suất của MacBook Air so với MacBook Pro.

Mặc dù vậy, MacBook Air đã được thiết kế để tản nhiệt hiệu quả thông qua vỏ kim loại, cho phép nó đạt được hiệu suất tương đương với MacBook Pro trong hầu hết tác vụ, bao gồm cả chỉnh sửa video, chạy mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) và chơi game đồ họa nặng. Mặc dù không có quạt tản nhiệt, MacBook Air vẫn có thể hoạt động mạnh mẽ, nhưng khi phải xử lý các tác vụ nặng trong thời gian dài, chip sẽ tự động giảm tốc độ để tránh quá nhiệt.

MacBook Air không có quạt tản nhiệt từ khi nào?

Trước đây, các mẫu MacBook Air sử dụng chip Intel đều được trang bị quạt tản nhiệt. Tuy nhiên, từ khi Apple giới thiệu chip M1 vào cuối năm 2020, hãng đã loại bỏ quạt tản nhiệt khỏi MacBook Air mà vẫn đảm bảo hiệu suất cao. Apple cho biết: "Với hiệu năng tiết kiệm năng lượng hàng đầu của M1, MacBook Air hoạt động hoàn toàn im lặng, bất kể người dùng đang làm gì".

Đáng chú ý, MacBook Air M5 có khả năng đạt điểm số cao trong các bài kiểm tra Geekbench, gần tương đương với MacBook Pro. Tuy nhiên, trong các tác vụ nặng như chơi game, MacBook Pro vẫn cho hiệu suất tốt hơn khoảng 40% so với MacBook Air.

Chính vì vậy, khi quyết định mua MacBook, người dùng nên cân nhắc đến nhu cầu sử dụng của mình. Nếu không có kế hoạch thực hiện các tác vụ nặng, MacBook Air với thiết kế không quạt có thể là lựa chọn hợp lý. Nhưng nếu thường xuyên làm việc với các ứng dụng đòi hỏi hiệu suất cao, MacBook Pro sẽ trở thành lựa chọn tốt hơn.