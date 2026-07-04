Khám phá những tính năng ít người biết của chuột máy tính

Tuy nhiên, nhiều tính năng hữu ích của chuột máy tính mà người dùng đã bỏ qua, dưới đây là những công việc mà người dùng có thể khai thác từ chúng, bao gồm cả Windows hoặc macOS tùy theo thủ thuật.

Nhiều điều thú vị về chuột máy tính mà người dùng có thể đã bỏ lỡ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PCMAG

Sao chép hoặc di chuyển tệp

Tính năng kéo và thả vốn quen thuộc, nhưng khi kết hợp với các phím trên bàn phím, người dùng có thể thực hiện nhiều thao tác hơn.

Trên Windows, giữ Ctrl trong khi kéo tệp sẽ tạo một bản sao ở vị trí mới. Nếu giữ Alt sẽ tạo Shortcut thay vì sao chép toàn bộ tệp. Trong trường hợp kéo tệp giữa hai ổ đĩa khác nhau, Windows mặc định sẽ sao chép dữ liệu. Muốn chuyển hẳn tệp sang vị trí mới, chỉ cần giữ thêm Shift khi kéo.

Với macOS, giữ Option khi kéo sẽ tạo bản sao, còn Command + Option sẽ tạo bí danh (Alias). Nếu kéo tệp giữa hai ổ lưu trữ và giữ Command, hệ thống sẽ di chuyển tệp thay vì sao chép.

Ngoài ra, kéo tệp bằng chuột phải trên Windows cũng rất tiện lợi. Khi thả chuột, một menu sẽ xuất hiện để người dùng lựa chọn sao chép, di chuyển hoặc tạo lối tắt mà không cần thực hiện thêm nhiều bước.

Đóng tab trình duyệt nhanh hơn

Nhiều người vẫn đưa con trỏ tới biểu tượng dấu "X" để đóng tab, nhưng có một cách nhanh hơn: Chỉ cần đưa chuột lên tab cần đóng rồi nhấn nút cuộn chuột, tab sẽ lập tức biến mất. Đây là mẹo hữu ích khi phải làm việc với nhiều tab cùng lúc.

Tự động cuộn trang dài

Khi đọc tài liệu hoặc các bài viết dài, việc lăn bánh xe chuột liên tục có thể gây mỏi tay. Trên Windows, người dùng chỉ cần nhấn nút cuộn chuột vào vùng trống của trang. Một biểu tượng cuộn sẽ xuất hiện, sau đó chỉ cần di chuyển chuột lên hoặc xuống để điều khiển tốc độ cuộn. Con trỏ càng cách xa điểm ban đầu thì tốc độ cuộn càng nhanh. Đây là tính năng hoạt động trên nhiều trình duyệt, trình đọc PDF và một số ứng dụng văn phòng.

Phóng to hoặc thu nhỏ nhanh

Trong hầu hết trình duyệt web, ứng dụng văn phòng và nhiều phần mềm khác, người dùng có thể giữ Ctrl rồi lăn bánh xe chuột để thay đổi mức thu phóng. Lăn lên sẽ phóng to, còn lăn xuống sẽ thu nhỏ. Đây là cách rất tiện để đọc văn bản nhỏ hoặc xem hình ảnh mà không cần tìm nút Zoom trong menu.

Bánh xe chuột cũng có nhiều điều thú vị ẢNH: K. VĂN

Chọn văn bản nhanh hơn

Ngoài thao tác bôi đen bằng cách kéo chuột, người dùng còn có thể tăng tốc việc chọn văn bản bằng các cú nhấp chuột, bao gồm nhấp đúp để chọn một từ; hoặc nhấp ba lần liên tiếp để chọn toàn bộ đoạn văn. Thủ thuật này hoạt động trong nhiều trình soạn thảo văn bản, trình duyệt và ứng dụng ghi chú giúp chỉnh sửa nội dung nhanh hơn đáng kể.

Mở thêm cửa sổ của ứng dụng đang chạy

Trên Windows, nếu muốn mở thêm một cửa sổ mới của ứng dụng đang ghim trên thanh Taskbar, người dùng không cần tìm trong menu. Chỉ cần đưa chuột tới biểu tượng ứng dụng rồi nhấn nút cuộn chuột, hệ thống sẽ tạo ngay một cửa sổ mới nếu ứng dụng hỗ trợ. Mẹo này rất hữu ích khi cần mở nhiều cửa sổ File Explorer, trình duyệt hoặc phần mềm văn phòng cùng lúc.

Mở thư mục trong tab mới của File Explorer

File Explorer trên Windows hiện đã hỗ trợ tab giống trình duyệt web. Thay vì mở thư mục trong cửa sổ hiện tại, người dùng có thể nhấn nút cuộn chuột lên thư mục để mở nó trong một tab mới. Cách làm này giúp quản lý nhiều thư mục cùng lúc mà không phải mở quá nhiều cửa sổ riêng biệt.

Đóng cửa sổ ứng dụng ngay từ Taskbar

Không ít người biết rằng nút cuộn chuột còn có thể dùng để đóng ứng dụng. Di chuột lên biểu tượng của chương trình trên thanh Taskbar, đưa con trỏ tới cửa sổ xem trước rồi nhấn nút cuộn chuột. Cửa sổ đó sẽ được đóng ngay mà không cần mở lên rồi bấm nút "X". Đây là mẹo nhỏ nhưng rất hữu ích khi người dùng cần dọn dẹp nhiều cửa sổ đang mở.

Nhìn chung, chuột máy tính có nhiều khả năng hơn những gì đa số người dùng vẫn khai thác. Chỉ cần ghi nhớ một vài thao tác kết hợp với phím tắt hoặc tận dụng nút cuộn chuột, người dùng có thể tiết kiệm đáng kể số lần nhấp chuột mỗi ngày, làm việc nhanh hơn và sử dụng máy tính hiệu quả hơn.