Những vấn đề thường gặp với loa soundbar giá rẻ

Kiến Văn
Kiến Văn
08/02/2026 15:04 GMT+7

Loa soundbar đã trở thành một trong những phát minh nổi bật cho hệ thống giải trí tại gia trong những năm gần đây.

Mặc dù một số người đam mê âm thanh có thể không đồng tình, nhưng thực tế cho thấy ngay cả những chiếc loa soundbar tầm trung cũng mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn so với loa tích hợp của TV, trong khi thiết kế đơn giản và tiết kiệm không gian.

Mua loa soundbar giá rẻ: Tiết kiệm hay 'tiền mất tật mang'? - Ảnh 1.

Soundbar ngày càng được sử dụng phổ biến, đặc biệt là các mẫu giá rẻ

ẢNH: TECHRADAR

Vấn đề là, không phải ai cũng có khả năng hoặc sẵn sàng chi nhiều tiền cho một hệ thống soundbar phức tạp, vì vậy lựa chọn loa soundbar giá rẻ trở nên phổ biến hơn. Danh sách dưới đây sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn về những điều cần lưu ý khi chọn mua sản phẩm để tránh các vấn đề không đáng có.

  • Thiếu loa siêu trầm chuyên dụng: Nhiều loa soundbar giá rẻ chỉ có cấu hình 2.0 kênh, tức là chỉ có loa trái và phải mà không có loa siêu trầm riêng biệt. Điều này có thể khiến âm thanh trở nên kém chất lượng khi xem phim, mặc dù vẫn có thể chấp nhận được khi xem tin tức hoặc chương trình hài kịch. Để có trải nghiệm âm thanh tốt hơn, người dùng nên tìm kiếm các sản phẩm 2.1 kênh có loa siêu trầm.
  • Âm thanh bị méo và rè: Dải tần của loa soundbar rất quan trọng. Nếu loa không được cân bằng, âm thanh sẽ bị méo và lời thoại trở nên khó hiểu. Những loa giá rẻ thường không duy trì được độ trung thực ở âm lượng cao, dẫn đến hiện tượng âm thanh bị đục hoặc biến dạng.
  • Phụ thuộc vào Bluetooth: Mặc dù Bluetooth mang lại sự tiện lợi, nhưng khi kết nối với TV, nó có thể gây ra độ trễ giữa hình ảnh và âm thanh. Điều này đặc biệt không phù hợp cho những ai yêu thích chơi game. Thay vào đó, người dùng nên tìm kiếm loa thanh hỗ trợ kết nối HDMI để có trải nghiệm âm thanh tốt hơn.
  • Hạn chế về khả năng mở rộng: Nhiều loa sounbar giá rẻ không có tùy chọn nâng cấp, điều này có thể khiến người dùng phải thay thế toàn bộ hệ thống khi có nhu cầu mở rộng. Nếu có kế hoạch nâng cấp trong tương lai, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.
  • Kết nối lỗi thời: Một số loa soundbar chỉ hỗ trợ HDMI 2.0 dẫn đến hạn chế khả năng xử lý âm thanh vòm 3D và các hình thức phát trực tuyến không mất dữ liệu. Để có trải nghiệm tốt nhất, hãy tìm kiếm loa soundbar có HDMI 2.1 và hỗ trợ eARC.

Tóm lại, việc lựa chọn loa thanh không chỉ dựa vào giá cả mà còn cần xem xét đến chất lượng âm thanh, khả năng kết nối và tiềm năng mở rộng trong tương lai. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng để có được sản phẩm phù hợp nhất cho hệ thống giải trí tại gia đình.

