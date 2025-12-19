Những vị khách đầu tiên check-in, soi chiếu tự động tại T2 Nội Bài mở rộng

Sáng 19.12, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã cắt băng khánh thành và trực tiếp kiểm tra, trải nghiệm hệ thống check-in, soi chiếu an ninh tự động tại nhà ga quốc tế T2 mở rộng, sân bay Nội Bài.
Sáng nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã khánh thành dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2 Nội Bài. Đây là một trong 234 dự án lớn khởi công, khánh thành đồng loạt trên cả nước.
Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã cắt băng khánh thành nhà ga T2 mở rộng, trước khi lên chuyến bay đầu tiên cất cánh từ sân bay Nội Bài tới sân bay Long Thành.
