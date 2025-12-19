Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Những vị khách đầu tiên check-in, soi chiếu tự động tại T2 Nội Bài mở rộng

Mai Hà
Mai Hà
19/12/2025 10:01 GMT+7

Sáng 19.12, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã cắt băng khánh thành và trực tiếp kiểm tra, trải nghiệm hệ thống check-in, soi chiếu an ninh tự động tại nhà ga quốc tế T2 mở rộng, sân bay Nội Bài.

Sáng nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã khánh thành dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2 Nội Bài. Đây là một trong 234 dự án lớn khởi công, khánh thành đồng loạt trên cả nước.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã cắt băng khánh thành nhà ga T2 mở rộng, trước khi lên chuyến bay đầu tiên cất cánh từ sân bay Nội Bài tới sân bay Long Thành. 

Những vị khách đầu tiên check in, soi chiếu tự động tại T2 Nội Bài mở rộng - Ảnh 1.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tham quan, kiểm tra nhà ga T2 mở rộng

ẢNH: NHƯ HÀ

Những vị khách đầu tiên check in, soi chiếu tự động tại T2 Nội Bài mở rộng - Ảnh 2.

Nhà ga T2 mở rộng khởi công từ tháng 5.2024,đã cán đích chỉ sau hơn 18 tháng thi công nỗ lực không ngừng nghỉ

ẢNH: NHƯ HÀ

Những vị khách đầu tiên check in, soi chiếu tự động tại T2 Nội Bài mở rộng - Ảnh 3.

Phó thủ tướng trực tiếp trải nghiệm hệ thống check-in tự động tại T2 trước khi lên chuyến bay đầu tiên từ sân bay Nội Bài tới Long Thành

ẢNH: NHƯ HÀ

Những vị khách đầu tiên check in, soi chiếu tự động tại T2 Nội Bài mở rộng - Ảnh 4.

Thay vì chỉ áp dụng đơn lẻ, lần đầu tiên một hệ sinh thái công nghệ số được triển khai đồng bộ tại một nhà ga quốc tế ở Việt Nam. Từ hệ thống Kiosk check-in, Self Bag Drop cho đến các làn xuất nhập cảnh tự động và kiểm soát an ninh bằng sinh trắc học, tất cả tạo nên một "luồng di chuyển số" liền mạch

ẢNH: NHƯ HÀ

Những vị khách đầu tiên check in, soi chiếu tự động tại T2 Nội Bài mở rộng - Ảnh 5.

Hành khách sử dụng dịch vụ soi chiếu an ninh tự động

ẢNH: NHƯ HÀ

Những vị khách đầu tiên check in, soi chiếu tự động tại T2 Nội Bài mở rộng - Ảnh 6.

Không gian nhà ga được thiết kế mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tích hợp các mảng xanh sinh thái, tạo nên những "khoảng thở" thư thái cho hành khách

ẢNH: NHƯ HÀ

Những vị khách đầu tiên check in, soi chiếu tự động tại T2 Nội Bài mở rộng - Ảnh 7.

Nhà ga hành khách T2 mở rộng là biểu tượng cho bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược chuyển đổi số của ACV, tiên phong định hình mô hình "sân bay thông minh"

ẢNH: NHƯ HÀ

Những vị khách đầu tiên check in, soi chiếu tự động tại T2 Nội Bài mở rộng - Ảnh 8.

Một tiện ích với hành khách quốc tế là màn hình hiển thị chuyến bay song ngữ theo tiếng bản địa các nước

ẢNH: NHƯ HÀ

Những vị khách đầu tiên check in, soi chiếu tự động tại T2 Nội Bài mở rộng - Ảnh 9.

Triển lãm Vạn xuân nổi bật với rồng Thăng Long bay lên đang được tổ chức tại nhà ga T2 mở rộng chào mừng lễ khánh thành

ẢNH: NHƯ HÀ



