Những yếu tố khiến người dùng từ bỏ iPhone để chuyển sang Android

Tuy nhiên, mặc dù iPhone liên tục dẫn đầu về doanh số, không phải tất cả người dùng đều cảm thấy hài lòng với hệ điều hành iOS. Nhiều người đã tìm kiếm lý do để chuyển sang các thiết bị Android, từ những thiếu sót về tính năng đến những cải tiến mới mà Android mang lại.

Nhiều vấn đề vẫn còn tồn đọng trên iPhone khiến người dùng khó chịu ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Những hạn chế về phần mềm trên iPhone

Một trong những lý do phổ biến nhất là khả năng tùy chỉnh khi người dùng Android có thể cá nhân hóa thiết bị của mình với nhiều tùy chọn hơn, từ giao diện đến các widget. Tuy nhiên, Apple dường như đã biết được nhược điểm này và bắt đầu cung cấp khả năng tùy chỉnh trên iOS trong các phiên bản gần đây.

Bên cạnh đó, bàn phím iOS cũng thường bị chỉ trích vì không thân thiện với người dùng khiến nhiều người chuyển sang Android để tận hưởng trải nghiệm gõ phím tốt hơn. Mặc dù người dùng iPhone có thể cài đặt ứng dụng bàn phím bên thứ ba, nhưng các lựa chọn thay thế ít và kém hấp dẫn hơn so với Android.

Việc cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thức cũng dễ dàng hơn trên Android, trong khi Apple hạn chế điều này. Những khó khăn buộc người dùng chuyển sang chọn Android vì tính linh hoạt hơn.

Phần cứng thiếu hấp dẫn

Thiết kế của iPhone cũng là một yếu tố quyết định trong khâu lựa chọn. Trong khi iPhone vẫn giữ kiểu dáng truyền thống, Android đã phát triển nhiều mẫu điện thoại gập và thiết kế độc đáo khác, thu hút những người muốn trải nghiệm mới mẻ.

Người dùng vẫn chuộng SIM vật lý hơn eSIM ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAKEUSEOF

Sự thiếu hụt khe cắm thẻ SIM vật lý trên các mẫu iPhone thế hệ mới tại nhiều thị trường gây khó khăn cho những ai đi du lịch và cảm thấy sự tiện lợi của thẻ SIM vật lý. Hơn nữa, việc iPhone không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD và jack cắm tai nghe 3,5 mm khiến nhiều người phải tìm đến các thiết bị Android thay thế, mặc dù số lượng lựa chọn không còn nhiều như trước đây.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến giá bán giữa iPhone và các đối thủ Android. Trong khi mẫu iPhone giá rẻ nhất mà Apple phân phối hiện tại là iPhone 17e được bán ở mức 599 USD, người dùng có thể tìm thấy nhiều lựa chọn Android chất lượng với giá dưới 100 USD. Các thương hiệu như Samsung và Motorola cung cấp nhiều lựa chọn với mức giá phải chăng hơn.

Tóm lại, mặc dù iPhone vẫn là một trong những thiết bị phổ biến nhất, nhưng nhiều người dùng đang tìm kiếm những lựa chọn khác từ Android vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt liên quan đến tính năng, giá cả và thiết kế.