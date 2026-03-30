Những đôi bạn học giỏi ở Đức Trọng

Dưới gốc thông cổ thụ, Nguyễn Huyền Băng và Tống Tiểu Đan, học sinh (HS) lớp 12B, cùng hỏi nhau chuyện bài vở. Đôi bạn bắt đầu thân thiết từ ngày học lớp 10, cùng học tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh). Băng muốn đặt nguyện vọng 1 vào ngành sư phạm hóa học Trường ĐH Đà Lạt, còn Đan đặt mục tiêu vào ngành y đa khoa Trường ĐH Y dược Huế. Thời gian này cả 2 đều có lịch học kín mít, từ sáng tới khuya. Ngoài thời gian tự học, cả 2 còn luyện thi trực tuyến.

"Đan là động lực học tập của em, cũng là thần tượng của em. Bạn không chỉ học giỏi mà còn vô cùng chăm chỉ, luôn suy nghĩ tích cực. Môn toán, hóa và sinh, môn nào bạn cũng trên 9 điểm, bạn còn học giỏi các môn xã hội. Mỗi khi em mệt mỏi, động lực học tập kém đi đôi chút, Đan đều nói "cố gắng lên, đi học đi, đừng lười nữa", vậy là em lại thấy mọi thứ tốt hơn", Băng nói.

Đôi bạn Huyền Băng (trái) và Tiểu Đan Ảnh: THÚY HẰNG

Một đôi học giỏi khác ở Trường THPT Đức Trọng, được bạn bè ngưỡng mộ, là Trần Tuấn Kiệt và Nguyễn Ngọc Anh, cùng lớp 12A2, cùng yêu thích ngành khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo (AI). Tranh thủ mọi thời gian rảnh, 2 bạn đều tập trung luyện đề.

Lịch học của Anh và Kiệt được sắp xếp khá khoa học giữa việc học trên trường, luyện thi trực tuyến, tự ôn tập để thẩm thấu kiến thức.

Đôi bạn Ngọc Anh (trái) và Tuấn Kiệt cùng chăm chỉ ôn bài .Ảnh: THÚY HẰNG

Ngọc Anh đang phân vân đặt nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM hay Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội). Trong khi đó, Tuấn Kiệt xác định mục tiêu là ngành khoa học máy tính của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM).



