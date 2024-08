Nicole Kidman đóng phim bom tấn ‘không phải vì tiền’

Nữ diễn viên Nicole Kidman từng thắng giải Oscar, được ca ngợi vì các vai diễn của cô trong nhiều phim độc lập và chính kịch. Song, cô luôn bị chất vấn rằng khi nào mới ký tiếp hợp đồng đóng các phim bom tấn như loạt phim Aquaman hoặc Batman Forever năm 1995.

Nữ diễn viên Nicole Kidman từng thắng giải Oscar ẢNH: VARIETY

"Mọi người đều hỏi kiểu, 'Sao chị lại đóng phim này?', tôi giải thích 'vì được hôn Batman!'… Điều mà mọi người không hiểu chính là vấn đề không phải vì tấm séc trả cát-xê", Nicole Kidman trả lời.

Kidman cũng nhận được những câu hỏi tương tự khi cô ký hợp đồng đóng vai Nữ hoàng Atlanna trong Aquaman - một vai diễn mà cô đảm nhận lại trong phần tiếp theo Aquaman and the Lost Kingdom. Nicole Kidman không đam mê truyện tranh Aquaman nhưng lại thích đạo diễn James Wan và những bộ phim kinh dị của anh nên đã ký hợp đồng.

Trên thực tế, Kidman rất vui khi James gọi cô đóng vai này vì lúc đầu cô nghĩ đó sẽ là một bộ phim kinh dị. Kidman bày tỏ: "Tôi thực sự muốn hợp tác với anh ấy trong phim kinh dị".

Nicole Kidman đóng vai Nữ hoàng Atlanna trong Aquaman ẢNH: IMDb

Trong những năm gần đây, những vai diễn của Kidman qua loạt phim truyền hình cũng nổi tiếng như diễn xuất của cô trong điện ảnh. Tác phẩm giành giải Emmy cô đóng Big Little Lies của HBO chỉ là khởi đầu cho một loạt phim truyền hình cô tham gia bao gồm The Undoing, Expats, Nine Perfect Strangers và loạt phim sắp tới của Netflix The Perfect Couple sẽ phát sóng vào ngày 5.9.

"Tôi yêu thích định dạng phim dài vì cách xây dựng nhân vật. Nó giống như một sự bùng nổ chậm rãi hơn là phim điện ảnh - nơi bạn chỉ có hai tiếng để kể câu chuyện của mình và xây dựng nhân vật", Nicole Kidman nói với L'Officiel.