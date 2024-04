Nicole Kidman nhận giải Thành tựu trọn đời, chia sẻ lý do không làm đạo diễn

Trên sân khấu nhận giải Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ, Nicole Kidman dành phần lớn thời lượng bài phát biểu cảm ơn các đạo diễn mà cô đã cùng làm việc trong nhiều năm qua. Minh tinh sinh năm 1967 cũng trải lòng về việc dù có thâm niên trong ngành phim ảnh, cộng tác với nhiều tên tuổi đạo diễn lớn nhưng đến giờ cô vẫn chưa ngồi ghế đạo diễn.

Nữ diễn viên nói: "Tôi nhận thấy mình sẽ là một đạo diễn rất tệ vì tôi có quá nhiều ý tưởng. Đạo diễn là người phải đưa ra các quyết định, tiếc thay, đó không phải là thế mạnh của tôi". Cô lý giải thêm, bản thân thích đọc kịch bản, hỗ trợ các nghệ sĩ hoặc giúp họ tỏa sáng thay vì ra quyết định ở vai trò đạo diễn. Do đó, cô đã lui về vị trí nhà sản xuất trong thời gian dài.

Nicole Kidman là nữ diễn viên Úc đầu tiên được trao giải Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ CHRIS PIZZELLO

Cô nói thêm, có một thế hệ diễn viên trẻ, rất trẻ và những ngôi sao khác "độc nhất vô nhị" đang cần cho thấy tài năng, sự tỏa sáng của họ ở Hollywood. Do đó, ở vai trò là một nghệ sĩ có thâm niên trong sản xuất phim, cô cho biết mình luôn sẵn lòng để hỗ trợ những tài năng đó.

Thời gian qua, thông qua Công ty Blossom Films của mình, minh tinh 56 tuổi đã sản xuất nhiều dự án như Big Little Lies, The Undoing, Love & Death, Nine Perfect Strangers, Special Ops: Lioness và Expats. Trong bài phát biểu, "thiên nga Úc" đã dành nhiều lời cảm ơn gửi đến các đạo diễn mà mình đã làm việc thời gian qua.

Giải Thành tựu trọn đời là giải cao quý của Viện phim Mỹ. Tại buổi lễ lần thứ 49 này, Nicole Kidman đã phát biểu trong 15 phút; nhận được sự chúc mừng và khen ngợi từ bạn bè, đồng nghiệp đều là những diễn viên nổi tiếng ở Hollywood như: Meryl Streep, Morgan Freeman, Naomi Watts, Zoe Saldaña...