Niềm tin gửi Đảng: Phát triển nhanh đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội

C HĂM LO TOÀN DIỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Dự thảo Văn kiện thể hiện rõ khát vọng vươn lên và ý chí quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước và toàn dân trong đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia; cơ bản đáp ứng được khát vọng của đảng viên và nhân dân về một đất nước phát triển toàn diện trong kỷ nguyên mới.

Để góp phần hoàn thiện hơn Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, tôi xin tham gia một số ý kiến:

Về kết cấu, theo tôi, Dự thảo Báo cáo chính trị đánh số thứ tự chưa thực sự hợp lý. Cụ thể, từ Mục III đến Mục XIV nên nằm trong Mục III là mục Nhiệm vụ giải pháp, các mục nằm trong Mục III đánh số thứ tự bằng số thường. Mục XV chuyển thành Mục IV là Nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược.

Về nội dung, Mục I - Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và cơ đồ của đất nước sau 40 đổi mới, mới chỉ đánh giá chung vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội, không đánh giá riêng vai trò của từng tổ chức chính trị - xã hội là chưa hoàn toàn hợp lý. Như vậy, chưa bao quát được hết vai trò của các tổ chức thành viên của MTTQ, bởi mỗi tổ chức đều có vai trò khác nhau.

Chẳng hạn, tổ chức công đoàn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với công nhân, có vai trò là trường học kinh tế, trường học quản lý và trường học CNXH. Hoạt động của công đoàn những năm qua không chỉ tham gia quản lý kinh tế, xã hội, quản lý cơ quan, đơn vị mà còn đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ), xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo động lực khuyến khích NLĐ lao động tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức NLĐ đi tiên phong trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đấu tranh kiên quyết với các tệ nạn xã hội, xây dựng văn hóa VN tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc được tiến hành thường xuyên có chất lượng, hiệu quả. Hoạt động công đoàn đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội, tuy nhiên chưa thấy được đánh giá trong Dự thảo.

Liên đoàn Lao động TP.HCM duy trì thường xuyên các hoạt động chăm lo người lao động ẢNH: PHƯƠNG NGÂN

Đặc biệt giai cấp công nhân (GCCN) VN là giai cấp lãnh đạo sự nghiệp cách mạng nước ta, thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản VN. Hiện GCCN VN có mặt trong tất cả các thành phần kinh tế, các ngành nghề và đang vận hành, sử dụng những công cụ sản xuất quan trọng nhất, quyết định tốc độ phát triển của nền kinh tế. GCCN VN đang đi tiên phong trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Tuy chiếm tỷ lệ không cao trong dân số và lực lượng lao động xã hội, nhưng hằng năm đã tạo ra khối lượng sản phẩm chiếm tỷ trọng chủ yếu trong thu nhập quốc dân và đảm bảo cho ngân sách nhà nước. Song trong đánh giá thực hiện nghị quyết và cơ đồ của đất nước sau 40 năm lại không đề cập đến vai trò của GCCN. Điều chưa logic nữa là khi vào mục nhiệm vụ, giải pháp thì Dự thảo lại đưa ra giải pháp xây dựng GCCN.

Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên, tổ chức hoạt động của Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong kinh tế thị trường định hướng XHCN là vấn đề có tính quy luật, quyết định đến sự tồn tại, phát triển của Đảng. Nhưng trong báo cáo đánh giá và cả trong nhiệm vụ, giải pháp lại chưa được quan tâm đề cập thỏa đáng.

Về quan điểm chỉ đạo, Dự thảo đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo, theo tôi cần bổ sung thêm quan điểm gắn phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo phúc lợi và an sinh xã hội, để thể hiện định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường ở VN. Đối với quan điểm 4, nên bổ sung ý về vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại.

Về các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026 - 2030, nên bổ sung thêm các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, về phúc lợi và an sinh xã hội. Đây là lĩnh vực quan trọng, không chỉ thể hiện trình độ phát triển KT-XH của đất nước mà còn thể hiện bản chất của chế độ xã hội ta.

T ĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Để bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững, VN cần tăng cường và đổi mới mạnh mẽ sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng GCCN hiện đại, lớn mạnh, qua đó tăng cường mối gắn bó chặt chẽ giữa Đảng và GCCN, biến đường lối, chủ trương của Đảng thành hiện thực sinh động trong đời sống xã hội.

Muốn vậy, cần tiếp tục kiên định lập trường GCCN, tăng cường và giữ vững bản chất GCCN của Đảng; tiếp tục xây dựng GCCN thực sự là nòng cốt của liên minh công nhân - nông dân - trí thức, nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tập đoàn Công nghiệp cao su VN và Công đoàn cao su VN tổ chức hoạt động hỗ trợ công nhân, người lao động ẢNH: THÚY LIỄU

Bên cạnh đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân; đầu tư xây dựng thiết chế và hoạt động văn hóa trong các khu công nghiệp, khu nhà trọ, tạo môi trường lành mạnh để xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân lao động. Cần phát huy hiệu lực quản lý nhà nước, cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành chính sách thiết thực, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của công nhân, NLĐ, như nhà ở, an toàn lao động, thu nhập, chăm sóc sức khỏe và đời sống văn hóa.

Cần coi GD-ĐT, KH-CN là quốc sách hàng đầu, nâng cao trình độ, kỹ năng, lý luận chính trị và ý thức giai cấp cho NLĐ, để họ gắn bó với sự nghiệp cách mạng và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, công đoàn là tổ chức quần chúng rộng lớn của GCCN, NLĐ, sự lớn mạnh của công đoàn không chỉ quyết định việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển mà còn thúc đẩy xây dựng GCCN, xây dựng Đảng lớn mạnh.

Trong giai đoạn mới, sự lãnh đạo của Đảng đối với công đoàn VN cần tập trung vào những nội dung sau:

Một là, Đảng cần tập trung hơn nữa đến lãnh đạo, tạo điều kiện để công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Qua đó tạo động lực mạnh mẽ động viên, khuyến khích đoàn viên, NLĐ nỗ lực, học tập, lao động với năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Quan tâm tạo điều kiện để công đoàn đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhằm phát huy truyền thống tương thân, tương ái, giúp đỡ công nhân lao động gặp khó khăn, hoạn nạn.

Hai là, các cấp ủy đảng cần thường xuyên bám sát thực tế, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tạo điều kiện để công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển đoàn viên, gắn với xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh. Nhất là nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn ở khu vực ngoài Nhà nước.

Ba là, cần đặc biệt quan tâm công tác cán bộ công đoàn, tạo điều kiện để công đoàn chủ động trong khâu lựa chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ. Ưu tiên những người trưởng thành từ phong trào công nhân, có uy tín, năng lực, tâm huyết, thực sự là thủ lĩnh của NLĐ. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp có trình độ, bản lĩnh, đủ khả năng đảm đương nhiệm vụ trước mắt và xây dựng lực lượng kế cận vững vàng lâu dài.

Các cấp ủy đảng cần thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của công đoàn, của công nhân, NLĐ. Phải xây dựng không khí thực sự dân chủ, cởi mở, để cán bộ, đoàn viên công đoàn nói thẳng, nói thật vì mục đích xây dựng Đảng, xây dựng xã hội công bằng, lành mạnh.