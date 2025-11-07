Niềm tin gửi Đảng: Phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thiện phương thức lãnh đạo

Đ ÁNH GIÁ ĐÚNG THÀNH TỰU, NHẬN DIỆN RÕ HẠN CHẾ

Trong chặng đường 40 năm đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện và đột phá. Ba đột phá chiến lược được triển khai hiệu quả; tăng trưởng kinh tế bình quân 6,3%, quy mô GDP năm 2025 ước đạt 510 tỉ USD, GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 USD. Kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn từng bước hình thành; khu vực tư nhân trỗi dậy, xuất hiện nhiều tập đoàn lớn. Văn hóa, con người và xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được củng cố; đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả nổi bật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII ẢNH: NHẬT BẮC

Đạt được những kết quả trên là nhờ vai trò lãnh đạo của Đảng với công cuộc đổi mới đất nước được nâng cao; thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đặc biệt, Đảng ta đã phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo và khát vọng phát triển của nhân dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo nên nguồn lực tổng hợp to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rõ những hạn chế: Hoàn thiện thể chế còn chậm; một số quy định, thủ tục còn chồng chéo; tăng trưởng chưa đạt tiềm năng; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; một số thị trường vận hành chưa hiệu quả; một số lĩnh vực xã hội còn bất cập. Bên cạnh đó, ô nhiễm môi trường chưa được kiểm soát hiệu quả; văn hóa, phát triển con người chưa thực sự trở thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh và động lực của sự phát triển,

GD-ĐT chưa thật sự đổi mới đồng bộ; cơ chế, chính sách KH-CN, đổi mới sáng tạo còn nhiều hạn chế. Công tác tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vẫn chưa bắt kịp yêu cầu phát triển đột phá của đất nước; xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN có mặt còn hạn chế...

Từ đó, chúng tôi đề nghị Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm rõ hơn các hạn chế này, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Đồng thời, nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu, trong việc khắc phục các "điểm nghẽn thể chế", "tư duy nhiệm kỳ" và "lợi ích nhóm".

B A TRỤ CỘT PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG THÁCH THỨC

Mục tiêu được xác định trong Dự thảo Văn kiện phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển đất nước, đó là đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Có thể thấy, tính khả thi của yêu cầu phát triển bứt phá được bảo đảm bởi 3 nhóm yếu tố chủ đạo:

Thứ nhất, nền tảng chính trị - xã hội vững chắc. Hệ thống chính trị được củng cố, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả sau cải cách tổ chức bộ máy. Sự lãnh đạo thống nhất, tập trung của Đảng. Sự đồng thuận xã hội cao, niềm tin của nhân dân được củng cố.

Thứ hai, thể chế phát triển toàn diện, hiện đại hóa quản trị quốc gia. Đặc biệt, việc xác lập mô hình tăng trưởng mới - chuyển từ "mở rộng quy mô" sang "tăng chất lượng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số" - sẽ tạo cơ sở vật chất và chính sách cho bứt phá.

Thứ ba, nguồn lực con người và văn hóa dân tộc. Việc xây dựng hệ giá trị quốc gia - hệ giá trị văn hóa - hệ giá trị con người Việt Nam là điều kiện căn bản để hình thành bản sắc và sức mạnh mềm trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Bên cạnh đó, cũng phải tính đến những thách thức, đó là:

Thách thức về thể chế và tổ chức thực thi: Tiến độ hoàn thiện thể chế phát triển còn chậm, thiếu đồng bộ giữa các luật; Một số cơ chế phân cấp, phân quyền chưa đi đôi với năng lực quản trị ở địa phương, dẫn đến tình trạng "có thẩm quyền nhưng không đủ năng lực thực thi".

Thách thức về nguồn lực đầu tư và cơ cấu vốn: Huy động vốn cho các dự án, chương trình chiến lược vẫn phụ thuộc nhiều vào ngân sách nhà nước và ODA; cơ chế khuyến khích đầu tư tư nhân và PPP chưa thật sự hấp dẫn; nợ công, áp lực lãi suất và chi phí vốn tăng có thể ảnh hưởng đến tiến độ và quy mô đầu tư công.

Thách thức về năng suất và đổi mới sáng tạo: Năng suất lao động vẫn tăng chậm; năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, phụ thuộc công nghệ nhập khẩu; liên kết viện - trường - doanh nghiệp chưa hình thành hệ sinh thái hiệu quả, khiến chính sách KH-CN chưa lan tỏa thực tế.

Thách thức về môi trường, biến đổi khí hậu và năng lượng: Tác động của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, thiên tai, thiếu điện và an ninh năng lượng tạo áp lực lớn cho tăng trưởng bền vững; chuyển dịch năng lượng xanh đòi hỏi nguồn vốn rất lớn và khung pháp lý đồng bộ.

Thách thức về xã hội và nhân lực: Chênh lệch vùng miền, phân hóa giàu nghèo, đô thị hóa nhanh gây áp lực lên hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục; thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các ngành công nghệ mũi nhọn, công nghiệp hiện đại và quản trị số.

Thách thức về bối cảnh quốc tế: Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, xung đột khu vực, biến động thương mại và tài chính toàn cầu.

Trong chương trình hành động cũng như trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của từng thời kỳ, chúng ta cần chú ý nhận biết để vượt qua được những thách thức này.

Đ ẨY MẠNH THỰC HÀNH DÂN CHỦ

Dự thảo Văn kiện nêu phương hướng công tác xây dựng Đảng bảo đảm tính khái quát, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới; đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ phát triển, khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Chúng tôi kiến nghị làm rõ thêm một số nội dung:

Về tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị, cần có những giải pháp quyết liệt hơn để các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở T.Ư thực sự là "hạt nhân trí tuệ", là "bộ tổng tham mưu", đội tiên phong lãnh đạo các cơ quan nhà nước. Giải pháp này không dừng lại ở việc "đổi mới mạnh mẽ hoạt động của các ban, cơ quan của Đảng" mà phải đổi mới cả về tổ chức và cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ "tham mưu chiến lược" cho T.Ư.

Để "hoàn thiện và phát huy dân chủ, phát huy sức mạnh của nhân dân" cần đẩy mạnh thực hành dân chủ. Trong nhiệm kỳ tới cần phải tăng cường hơn nữa dân chủ trong Đảng, coi đây là hình mẫu của thực hành dân chủ. Yêu cầu này hướng tới việc khắc phục hạn chế nêu tại dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn: "Vấn đề dân chủ ở nước ta còn chưa được giải quyết tốt cả về lý luận lẫn thực tiễn, nhiều vấn đề đặt ra chưa được giải quyết rõ ràng, khó khăn cho việc thực hành dân chủ. Việc thực hành dân chủ trong Đảng và trong nhà nước chưa tốt nên ảnh hưởng đến thực thi dân chủ trong xã hội".

Để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện, nâng cao vai trò cầm quyền của Đảng, cần nghiên cứu để xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế, phân định rõ phương thức lãnh đạo của Đảng với phương thức quản lý của nhà nước. Điều này nhằm làm rõ mối quan hệ giữa sự lãnh đạo của Đảng bằng cương lĩnh, đường lối với sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật, theo pháp luật. Cần khắc phục tình trạng tuyệt đối hóa vai trò của đường lối, xem đường lối của Đảng là công cụ trực tiếp của quản lý nhà nước, quản lý xã hội; ngược lại, cũng cần khắc phục được tư tưởng tuyệt đối hóa vai trò của pháp luật, vai trò của nhà nước, dẫn tới hạ thấp tầm chỉ đạo của đường lối, vai trò lãnh đạo của Đảng.