Niềm tin gửi Đảng: Phát huy vai trò MTTQ và sức trẻ trong củng cố khối đại đoàn kết

Hạt nhân quy tụ sức mạnh đại đoàn kết

Đại hội XIII của Đảng xác định: "Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Trong đó, MTTQ Việt Nam là hình thức tổ chức liên minh chính trị rộng rãi nhất của nhân dân ta, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là nơi quy tụ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, có trí tuệ, sức trẻ và tinh thần cống hiến mạnh mẽ Ảnh: Tuấn Minh

Dự thảo Báo cáo chính trị (BCCT) trình Đại hội XIV đã đề cập việc "phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc", tuy nhiên phần nội dung về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong củng cố khối đại đoàn kết cần được bổ sung sâu sắc và cụ thể hơn, để phản ánh đúng tầm quan trọng chiến lược mà Đại hội XIII đã xác định.

Trước hết, cần khẳng định rõ hơn rằng MTTQ Việt Nam là trung tâm liên minh chính trị, là biểu tượng và hạt nhân quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. BCCT nên bổ sung luận điểm này nhằm làm nổi bật vị trí nền tảng của Mặt trận trong hệ thống chính trị, từ đó nhấn mạnh mối quan hệ hữu cơ giữa Mặt trận, các đoàn thể và Đảng trong việc củng cố "thế trận lòng dân".

Thứ hai, cần thể chế hóa 3 quan điểm chỉ đạo mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư nhiệm kỳ 2025-2030. Đó là: Lấy nhân dân làm trung tâm, mục tiêu và động lực của mọi hoạt động; kết hợp hài hòa giữa dân chủ - kỷ cương pháp quyền; chuyển mạnh từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, đo lường được. Những quan điểm này nên được đưa vào phần định hướng lớn trong BCCT để cụ thể hóa phương châm lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận và Mặt trận trong thời kỳ mới.

Thứ ba, báo cáo cần bổ sung nội dung về yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng "khoa học, dữ liệu hóa, công khai và có trách nhiệm giải trình", gắn với việc nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội. Đây là cơ sở để phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn và các hội quần chúng trong việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và thế hệ trẻ tới Đảng và Nhà nước.

Thứ tư, cần mở rộng khái niệm đại đoàn kết trong thời đại số. Báo cáo nên bổ sung nội dung nhấn mạnh vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc xây dựng "không gian đoàn kết số", nơi nhân dân - đặc biệt là thế hệ trẻ - cùng chia sẻ các giá trị tích cực, lan tỏa tinh thần yêu nước, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Cuối cùng, để khối đại đoàn kết được củng cố bền vững, báo cáo nên làm rõ yêu cầu "dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng" như một nguyên tắc xuyên suốt, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong hệ thống chính trị, trong đó MTTQ Việt Nam giữ vai trò điều phối, còn các tổ chức chính trị - xã hội là lực lượng trực tiếp triển khai.

Thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia

Đại hội XIII của Đảng đã đề ra 3 đột phá chiến lược, trong đó nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với đổi mới sáng tạo và ứng dụng KH-CN. Đây chính là lĩnh vực mà thanh niên có lợi thế, tiềm năng và trách nhiệm đi đầu.

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng văn hóa số và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Ảnh: Nhật Thịnh

Dự thảo BCCT trình Đại hội XIV tiếp tục khẳng định tinh thần này, song cần bổ sung rõ hơn vai trò, vị trí và cơ chế phát huy tiềm năng của thế hệ trẻ. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, có trí tuệ, sức trẻ và tinh thần cống hiến mạnh mẽ; vì vậy, trong BCCT cần khẳng định rõ thanh niên là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số quốc gia.

Dự thảo cần bổ sung nội dung cụ thể về phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, nhấn mạnh hơn nữa chính sách đào tạo, trọng dụng, bảo vệ và khuyến khích cán bộ trẻ, trí thức trẻ, doanh nhân trẻ. Việc xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển nhân lực trẻ giai đoạn 2025-2045 là hết sức cần thiết, nhằm định hướng rõ các mục tiêu cụ thể về kỹ năng số, trình độ KH-CN, năng lực ngoại ngữ, tư duy đổi mới sáng tạo và tinh thần hội nhập quốc tế của thế hệ trẻ Việt Nam.

Hiện nay, trong dự thảo BCCT, nội dung về chuyển đổi số chủ yếu tập trung vào lĩnh vực quản lý nhà nước và kinh tế, trong khi chưa thể hiện rõ vai trò xã hội, nhân văn và lực lượng chủ thể của thanh niên trong quá trình này. Báo cáo cần bổ sung một đoạn riêng, khẳng định thanh niên là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp chuyển đổi số toàn diện của đất nước.

Các định hướng cần được thể hiện cụ thể gồm: Hình thành lực lượng "công dân số" có tri thức, đạo đức, năng lực sử dụng công nghệ và kỹ năng an toàn thông tin; Khuyến khích thanh niên tham gia thiết kế, làm chủ và vận hành các nền tảng số quốc gia, đóng góp trực tiếp vào tiến trình Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số; Thúc đẩy ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), blockchain, internet vạn vật (IoT) trong quản trị công, sản xuất, giáo dục, nông nghiệp và đời sống cộng đồng. Cùng với đó, cần ghi nhận vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc huy động, định hướng và lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong nhân dân, đặc biệt là thông qua thanh niên.

Đặc biệt, cần nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong xây dựng văn hóa số và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và bùng nổ thông tin, thế hệ trẻ là lực lượng trực tiếp chịu tác động của không gian mạng, các luồng văn hóa và tư tưởng đa chiều. Vì vậy, BCCT cần bổ sung nội dung thể hiện rõ trách nhiệm chính trị và vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh. Cụ thể, nên ghi rõ trong văn kiện: "Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong xây dựng và lan tỏa văn hóa số, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, sai trái trên không gian mạng". Đây là biểu hiện sinh động của tinh thần "đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời đại số", phù hợp với chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về nhiệm vụ "bảo vệ khối đại đoàn kết trên môi trường số".

Cuối cùng, cần bổ sung cơ chế phối hợp và giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến thanh niên. Trước hết, cần phân công rõ trách nhiệm giữa các cơ quan nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc hoạch định, triển khai và đánh giá chính sách thanh niên. Tiếp đó, nên thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá các chỉ số phát triển thanh niên như: tỷ lệ thanh niên có việc làm ổn định, trình độ kỹ năng số, mức độ tham gia hoạt động tình nguyện, tinh thần sáng tạo và chỉ số niềm tin xã hội.

Bên cạnh đó, cần tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, Đoàn Thanh niên và các tổ chức hội, bảo đảm mọi chính sách hướng tới thanh niên đều được thực hiện thực chất, hiệu quả, công khai và có trách nhiệm giải trình. Việc bổ sung nội dung này sẽ giúp văn kiện Đại hội XIV thể chế hóa thành các công cụ quản lý, đánh giá và giám sát cụ thể, góp phần đưa chủ trương "chăm lo, bồi dưỡng, phát huy thế hệ trẻ" đi vào thực tiễn một cách rõ ràng và bền vững.