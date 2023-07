Chiến dịch 'Niềm tin tạo diệu kỳ' cổ vũ đội tuyển nữ tại World Cup nữ 2023

Vòng chung kết World Cup nữ 2023TM sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 20.7 đến 20.8, do Úc và New Zealand đồng tổ chức, dự kiến sẽ là sự kiện thể thao lớn nhất và hoành tráng nhất trong năm với màn tranh tài giữa 32 đội bóng xuất sắc. Các trận đấu được phát sóng trực tiếp tới hai tỷ khán giả theo dõi trên toàn cầu. Coca-Cola tiếp tục thể hiện sự ủng hộ nhiệt thành cho nền thể thao nước nhà thông qua chiến dịch "Niềm tin tạo diệu kỳ" với nhiều nội dung độc đáo. Đặc biệt phải kể đến đoạn phim nâng tầm "cô gái vàng" của Việt Nam, Đội trưởng Huỳnh Như, sánh vai cùng những chân sút nữ đẳng cấp thế giới.

Coca-Cola tự hào là nhà tài trợ cho FIFA World Cup nữ kể từ giải đấu khai mạc năm 1991. Vào tháng 3.2023, Coca-Cola phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đồng tổ chức Lễ rước Cúp Vô địch Bóng đá Nữ Thế giới 2023TM. Trên hành trình đi qua 29 quốc gia, Lễ rước cúp đã đem hình ảnh mạnh mẽ của Việt Nam ra thế giới, đánh dấu cột mốc tự hào khi lần đầu tiên Đội tuyển nữ Việt Nam đủ điều kiện tham gia Vòng Chung Kết World Cup nữ 2023TM. Các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam được chứng kiến chiếc Cúp Vô địch danh giá bậc nhất của bóng đá nữ thế giới ở cự ly gần, từ đó tiếp thêm động lực mãnh liệt và niềm tin chiến thắng cho Đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm thi đấu.

Mới đây nhất, Coca-Cola đã cổ vũ Đội tuyển nữ Việt Nam nói riêng và người hâm mộ Việt Nam nói chung khi giới thiệu Đội trưởng Huỳnh Như của đội tuyển quốc gia Việt Nam sánh vai bên 8 tuyển thủ kỳ cựu thế giới trong một đoạn phim truyền thông chính thức được công chiếu trên toàn cầu, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc của người hâm mộ trên toàn thế giới, đồng thời truyền cảm hứng cho phụ nữ và trẻ em gái tiếp tục theo đuổi niềm đam mê bóng đá.

Huỳnh Như - Đội trưởng Đội tuyển nữ Việt Nam, tự hào cùng Coca-Cola lan tỏa tinh thần thể thao mãnh liệt tại sự kiện thế giới lần này.

Với vai trò là Đại sứ cho sự hợp tác giữa FIFA World Cup nữ 2023TM, Huỳnh Như đã có nhiều chia sẻ về giấc mơ không giới hạn của mình, xem video chia sẻ của Huỳnh Như tại đây. Coca-Cola Việt Nam mong muốn cổ vũ bóng đá nữ quốc gia thông qua một chiến dịch truyền thông truyền cảm hứng, đồng thời khuyến khích một sân chơi bình đẳng cho những chân sút nữ. Coca-Cola khẳng định: World Cup nữ 2023TM không chỉ là thể thao, đó còn là hành trình đánh thức nội lực phi thường của nữ giới trên sân cỏ.

Chiến dịch cũng gắn kết đông đảo khách hàng của Coca-Cola, những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt và tin vào điều kỳ diệu, cùng nhau công nhận sức mạnh của sự lạc quan, hòa nhập, công bằng và sự tiến bộ trong thể thao.

Để ghi dấu sự kiện lịch sử này, Coca-Cola mang đến cho người tiêu dùng nhiều trải nghiệm trực quan và chân thực, bao gồm trải nghiệm sân vận động tại nhiều địa điểm khác nhau tại Úc và New Zealand, khám phá đường hầm kỳ diệu cùng nhiều hoạt động và gian hàng trò chơi bên lề các trận đấu. Đồng thời, tính bền vững sẽ được ưu tiên hàng đầu, Coca-Cola sẽ trang bị hơn 500 thùng rác tái chế trên khắp các sân vận động và khu vực dành cho người hâm mộ, khuyến khích khán giả tái chế chai và lon sau khi sử dụng. Đặc biệt, hội nghị thượng đỉnh về Đa dạng, Hòa nhập và Bình đẳng sẽ được Coca-Cola tổ chức vào ngày 18.8 tại Sydney (Úc) cùng với các diễn giả khách mời nổi tiếng và các nhà hoạt động ủng hộ bình đẳng giới trên thế giới.

Trong tháng 4.2023, Coca-Cola Việt Nam tổ chức Cuộc thi đua đơn trên Shopee Food mang đến cơ hội nhận "Tour vi vu NewZealand xem bóng đá 0Đ" cho người tiêu dùng may mắn. Trước đó, chương trình khuyến mãi "Siêu Hè Hứng Khởi" do Coca-Cola tổ chức cũng đã tìm thấy 2 người chơi thắng giải, với phần thưởng là chuyến du lịch và những tấm vé đặc biệt đến New Zealand cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam ngay tại trận ra quân đầu tiên đối đầu đội tuyển Mỹ trên sân vận động quốc gia Eden Park, Auckland, New Zealand vào ngày 22.7 tới.

Với các chiến dịch quảng bá đầy ý nghĩa, Coca-Cola đã, đang và sẽ tiếp tục hành trình mang đến niềm tin vào điều kỳ diệu cho người tiêu dùng, người hâm mộ bóng đá Việt Nam và trên toàn thế giới, cổ vũ tinh thần tự hào dân tộc, và truyền cảm hứng cho phụ nữ và trẻ em gái tiếp tục theo đuổi niềm đam mê thể thao mãnh liệt.