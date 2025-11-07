Niềm tin vượt lên số phận

Thành tích nói trên không chỉ mang về vị trí thứ 4 chung cuộc tại giải đấu quy tụ hơn 500 vận động viên từ 70 quốc gia, vùng lãnh thổ mà quan trọng hơn, đã giúp Lê Văn Công chính thức vượt qua vòng loại đầu tiên, khởi đầu hành trình chinh phục Paralympic Los Angeles 2028 tại Mỹ.

Hành trình 20 năm góp phần khẳng định vị thế của thể thao người khuyết tật VN trên đấu trường quốc tế của Lê Văn Công là một bản trường ca về ý chí, nghị lực và khát vọng vượt lên số phận. Đó là con đường mà theo anh, được viết nên bởi mồ hôi, nước mắt và một ý chí không bao giờ từ bỏ.

Hành trình tôi luyện "tinh thần thép"

Cuộc đời của Lê Văn Công là một thử thách ngay từ khi bắt đầu. Sinh ra tại Hà Tĩnh, bị teo hai chân, tuổi thơ của anh là những ngày đầy khó khăn, buồn tủi. Thế nhưng khi kể về quá khứ, anh không một lời oán thán, mà ngược lại, luôn biết ơn người thân, bạn bè đã giúp đỡ mình. Chính sự lạc quan và nghị lực đó đã trở thành hành trang để anh vào TP.HCM lập nghiệp.

Lực sĩ Lê Văn Công tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Con đường đến với thể thao chuyên nghiệp của anh cũng là một cơ duyên đặc biệt. Khi đó, anh đang học nghề và tham gia học tin học tại câu lạc bộ Hướng nghiệp dành cho người khuyết tật. Chính thầy chủ nhiệm ở đây, người đồng thời cũng là chủ nhiệm Câu lạc bộ thể thao người khuyết tật Q.Tân Bình (cũ), đã phát hiện tố chất của Công và giới thiệu anh đến với câu lạc bộ.

Anh Công kể những ngày đầu làm quen với tạ sắt rất khó khăn. Anh ở xa, việc di chuyển là một trở ngại lớn còn cơ sở vật chất lúc bấy giờ cũng vô cùng thiếu thốn, trang thiết bị chuyên biệt vừa thiếu vừa hạn chế.

Để theo đuổi đam mê trong điều kiện ngặt nghèo, anh Công phải tự mình cân bằng mọi thứ, nỗ lực hài hòa giữa học tập, làm việc và tập luyện. Anh không có thời gian cố định, chỉ có thể tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi trong tuần để đến phòng tập.

Và rồi, sự kiên trì nào cũng được đền đáp. Vượt lên trên mọi thách thức, sự nghiệp của Lê Văn Công bắt đầu nở rộ, với chuỗi thành tích rực rỡ. Anh không chỉ là một vận động viên, anh là một nhà vô địch, một kỷ lục gia. Bộ sưu tập của anh gồm đầy đủ huy chương vàng, bạc, đồng Paralympic. Bên cạnh đó, anh nắm giữ cả kỷ lục Paralympic và kỷ lục thế giới.

Ghi nhận những đóng góp của lực sĩ Lê Văn Công cho nền thể thao nước nhà, Đảng và Nhà nước đã trao tặng những huân chương cao quý như Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba cùng vô số bằng khen các cấp. Anh Công chia sẻ thêm với cá nhân anh, khoảnh khắc đáng nhớ nhất và là mốc son lịch sử của sự nghiệp chính là tấm huy chương vàng tại Thế vận hội Rio de Janeiro 2016 (Brazil).

"Đó là tấm huy chương vàng đầu tiên của VN tại Paralympic, đồng thời phá kỷ lục của đại hội. Tấm huy chương đó không chỉ là vinh quang cá nhân, mà còn là điểm nhấn để tôi cố gắng không phụ lòng tin yêu của tất cả mọi người", anh Công tự hào nói.

Thể thao là lẽ sống và gia đình là điểm tựa

Với Lê Văn Công, cử tạ không phải là cuộc dạo chơi hay sự lựa chọn tạm thời. Anh luôn tâm niệm một cách nghiêm túc rằng thể thao là nghề của chính bản thân mình. Anh nhìn nhận thể thao không chỉ mang lại vinh quang mà còn đem đến nhiều trải nghiệm sống.

Anh Công là tấm gương sáng với tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ ẢNH: THÚY LIỄU

Khi được hỏi điều gì tạo nên thành công của anh, Lê Văn Công khẳng định đó là gia đình. Gia đình là điểm tựa, là hậu phương vững chắc nhất. Anh vào TP.HCM lập nghiệp một mình nên gia đình nhỏ mà anh xây dựng chính là nguồn động lực vô biên. Anh kể mỗi khi anh đi tập huấn hay thi đấu xa nhà, "99% là vợ ở nhà để chăm lo cho gia đình và hai con nhỏ".

Sự hy sinh thầm lặng và ủng hộ tuyệt đối của vợ con là động lực quý giá nhất, giúp anh yên tâm tập luyện, phát triển sự nghiệp thể thao.

Sau hơn 20 năm tích lũy kinh nghiệm và vinh quang, lực sĩ Lê Văn Công giờ đây đảm nhận thêm một vai trò mới, là người truyền lửa cho thế hệ vận động viên trẻ. Anh tận tình hướng dẫn đàn em từng kỹ thuật nhỏ: từ cách làm quen với tạ, phát triển nhóm cơ đến việc căn chỉnh đòn tạ và kiểm soát hơi thở. Anh Công cũng chia sẻ những kinh nghiệm và bài học vượt khó mà bản thân từng trải qua, để các vận động viên trẻ có thêm tự tin và bản lĩnh trên sàn đấu.

Lực sĩ Lê Văn Công là một trong 478 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của TP.HCM và đại diện người khuyết tật thành phố dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vào tháng 12 tại Hà Nội. Với anh, đây không chỉ là sự ghi nhận cá nhân mà còn là cơ hội lớn lao để tạo dựng tiếng nói cho mảng thể thao nói chung và thể thao người khuyết tật nói riêng.

"Thông qua câu chuyện cuộc đời tôi, tôi mong mọi người sẽ hiểu, yêu thương và đồng hành cùng thể thao người khuyết tật nhiều hơn", anh Công nhắn nhủ.