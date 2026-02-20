Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Niềm trăn trở của Thu Trang ở tuổi ngoài 40

Thạch Anh
Thạch Anh
20/02/2026 20:05 GMT+7

Bước sang năm mới, điều Thu Trang và Tiến Luật mong ước là sức khỏe của người thân. Còn với công việc, cả hai quan niệm 'cứ làm hết lòng rồi sẽ nhận được quả ngọt'.

Năm nay đặc biệt hơn khi Tiến Luật lần đầu làm đạo diễn vở Sinh nhật triệu đô tại sân khấu kịch Thế giới trẻ (TP.HCM). Chia sẻ về mối duyên này, nam nghệ sĩ cho biết ban đầu anh không có ý định lấn sân. Tuy nhiên, vì kịch bản ấn tượng nên chồng Thu Trang quyết thử sức. “Thời điểm đó sân khấu lại đang kẹt đạo diễn, trong khi kịch tết thì rất gấp. Tôi nghĩ thôi thì liều mình thử sức một lần”, anh nói.

Trăn trở của Thu Trang ở tuổi ngoài 40 - Ảnh 1.
Trăn trở của Thu Trang ở tuổi ngoài 40 - Ảnh 2.

Bộ ảnh tết của gia đình Thu Trang - Tiến Luật. Trong đó, Andy - con trai của hai nghệ sĩ gây ấn tượng với chiều cao nổi bật. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ với con về ý nghĩa của ngày tết

Ảnh: FBNV

Quyết định của Tiến Luật nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ vợ là Thu Trang. Dù bận rộn, cả hai vẫn cố gắng dành trọn những ngày trước tết cho gia đình. Theo chia sẻ từ đạo diễn Nụ hôn bạc tỷ, đó là quãng thời gian cả nhà cùng dọn dẹp, trang trí nhà cửa. “Với tôi và anh Luật, đó là phần quan trọng nhất của tết”, Thu Trang cho hay.

Nhiều năm gắn bó với nghề, song mỗi khi bước vào mùa kịch tết, Tiến Luật và Thu Trang vẫn giữ nguyên cảm giác hồi hộp như thuở ban đầu. Với bộ đôi nghệ sĩ, được đứng trên sân khấu những ngày đầu năm và mang tiếng cười đến khán giả là một cái duyên khó bỏ.

Tết đặc biệt của Thu Trang - Tiến Luật

Về việc đón tết, mâm cỗ của gia đình Thu Trang - Tiến Luật không thể thiếu những món truyền thống như bánh tét, thịt kho trứng, củ kiệu, canh khổ qua… “Vì gia đình ở chung đông người, mẹ của tôi gần như “bao thầu” gian bếp mỗi dịp lễ. Đêm giao thừa, trước giờ khắc chuyển sang năm mới, hai vợ chồng cùng gia đình đi chùa cầu an. Sau đó, cả nhà tập trung trên sân thượng để ngắm pháo hoa từ nhiều hướng”, Tiến Luật chia sẻ.

Trăn trở của Thu Trang ở tuổi ngoài 40 - Ảnh 3.

Thu Trang tiết lộ cô và Tiến Luật dành thời gian đón tết bên gia đình, sau đó tập trung cho công việc ở sân khấu kịch

Ảnh: FBNV

Từng trải qua tuổi thơ khó khăn, Tiến Luật cho biết thuở nhỏ tết với anh rất đặc biệt vì được mặc quần áo mới, được lì xì. Có lẽ vì từng thiếu thốn nên khi đã làm cha, cảm xúc của nam nghệ sĩ càng rõ ràng hơn. Cái tết đầu tiên có bé Andy, vợ chồng anh có cảm giác hoàn toàn khác, vui nhưng cũng đầy trách nhiệm. “Tự nhiên thấy mình có cái để lo, để nghĩ nhiều hơn cho con chứ không còn chỉ cho mình nữa”, Thu Trang tâm sự.

Vợ chồng nghệ sĩ luôn nhắc con rằng tết là dịp sum họp, là lúc biết ơn và trân trọng gia đình. “Lúc nhỏ, Andy từng hỏi những câu ngây thơ như: “Sao mình phải đi chúc tết nhiều vậy” hay “Tại sao phải cúng giao thừa”. Mỗi lần như thế lại trở thành cơ hội để cha mẹ giải thích cho con hiểu về truyền thống, về ý nghĩa của những phong tục quen thuộc”, Tiến Luật bộc bạch.

Sau thời khắc giao thừa, cả nhà quây quần trò chuyện rồi nghỉ ngơi để sáng mùng 1 dậy sớm chúc tết ông bà, họ hàng. Trong ngày đầu năm, gia đình còn về Long An (nay là Tây Ninh) chúc tết bên ngoại, đến mùng 2 thì bộ đôi nghệ sĩ trở lại sân khấu. Về niềm trăn trở ở tuổi ngoài 40, Thu Trang chia sẻ mong ước của hai vợ chồng là sức khỏe của ba mẹ và người thân. Cô bộc bạch thêm: "Còn công việc, cứ làm hết lòng rồi sẽ nhận được quả ngọt".

Tin liên quan

Thu Trang tiếp tục đón tin vui

Thu Trang tiếp tục đón tin vui

Thu Trang vỡ òa khi dự án 'Nụ hôn bạc tỉ' tiếp tục mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải 'Cánh diều vàng 2025'.

Khám phá thêm chủ đề

THU TRANG TIẾN LUẬT đón tết kịch tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận