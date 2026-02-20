Niềm trăn trở của Thu Trang ở tuổi ngoài 40

Năm nay đặc biệt hơn khi Tiến Luật lần đầu làm đạo diễn vở Sinh nhật triệu đô tại sân khấu kịch Thế giới trẻ (TP.HCM). Chia sẻ về mối duyên này, nam nghệ sĩ cho biết ban đầu anh không có ý định lấn sân. Tuy nhiên, vì kịch bản ấn tượng nên chồng Thu Trang quyết thử sức. “Thời điểm đó sân khấu lại đang kẹt đạo diễn, trong khi kịch tết thì rất gấp. Tôi nghĩ thôi thì liều mình thử sức một lần”, anh nói.

Bộ ảnh tết của gia đình Thu Trang - Tiến Luật. Trong đó, Andy - con trai của hai nghệ sĩ gây ấn tượng với chiều cao nổi bật. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ với con về ý nghĩa của ngày tết Ảnh: FBNV

Quyết định của Tiến Luật nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ vợ là Thu Trang. Dù bận rộn, cả hai vẫn cố gắng dành trọn những ngày trước tết cho gia đình. Theo chia sẻ từ đạo diễn Nụ hôn bạc tỷ, đó là quãng thời gian cả nhà cùng dọn dẹp, trang trí nhà cửa. “Với tôi và anh Luật, đó là phần quan trọng nhất của tết”, Thu Trang cho hay.

Nhiều năm gắn bó với nghề, song mỗi khi bước vào mùa kịch tết, Tiến Luật và Thu Trang vẫn giữ nguyên cảm giác hồi hộp như thuở ban đầu. Với bộ đôi nghệ sĩ, được đứng trên sân khấu những ngày đầu năm và mang tiếng cười đến khán giả là một cái duyên khó bỏ.

Tết đặc biệt của Thu Trang - Tiến Luật

Về việc đón tết, mâm cỗ của gia đình Thu Trang - Tiến Luật không thể thiếu những món truyền thống như bánh tét, thịt kho trứng, củ kiệu, canh khổ qua… “Vì gia đình ở chung đông người, mẹ của tôi gần như “bao thầu” gian bếp mỗi dịp lễ. Đêm giao thừa, trước giờ khắc chuyển sang năm mới, hai vợ chồng cùng gia đình đi chùa cầu an. Sau đó, cả nhà tập trung trên sân thượng để ngắm pháo hoa từ nhiều hướng”, Tiến Luật chia sẻ.

Thu Trang tiết lộ cô và Tiến Luật dành thời gian đón tết bên gia đình, sau đó tập trung cho công việc ở sân khấu kịch Ảnh: FBNV

Từng trải qua tuổi thơ khó khăn, Tiến Luật cho biết thuở nhỏ tết với anh rất đặc biệt vì được mặc quần áo mới, được lì xì. Có lẽ vì từng thiếu thốn nên khi đã làm cha, cảm xúc của nam nghệ sĩ càng rõ ràng hơn. Cái tết đầu tiên có bé Andy, vợ chồng anh có cảm giác hoàn toàn khác, vui nhưng cũng đầy trách nhiệm. “Tự nhiên thấy mình có cái để lo, để nghĩ nhiều hơn cho con chứ không còn chỉ cho mình nữa”, Thu Trang tâm sự.

Vợ chồng nghệ sĩ luôn nhắc con rằng tết là dịp sum họp, là lúc biết ơn và trân trọng gia đình. “Lúc nhỏ, Andy từng hỏi những câu ngây thơ như: “Sao mình phải đi chúc tết nhiều vậy” hay “Tại sao phải cúng giao thừa”. Mỗi lần như thế lại trở thành cơ hội để cha mẹ giải thích cho con hiểu về truyền thống, về ý nghĩa của những phong tục quen thuộc”, Tiến Luật bộc bạch.

Sau thời khắc giao thừa, cả nhà quây quần trò chuyện rồi nghỉ ngơi để sáng mùng 1 dậy sớm chúc tết ông bà, họ hàng. Trong ngày đầu năm, gia đình còn về Long An (nay là Tây Ninh) chúc tết bên ngoại, đến mùng 2 thì bộ đôi nghệ sĩ trở lại sân khấu. Về niềm trăn trở ở tuổi ngoài 40, Thu Trang chia sẻ mong ước của hai vợ chồng là sức khỏe của ba mẹ và người thân. Cô bộc bạch thêm: "Còn công việc, cứ làm hết lòng rồi sẽ nhận được quả ngọt".