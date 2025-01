Niềm vui bất ngờ cuối năm của du khách Canada ở biển Đà Nẵng

Ngày 14.1, hành khách Đặng Lê Hoàng Trung (ngụ P.Hải Châu, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) khi làm thủ tục xuất cảnh tại ga quốc tế Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã để quên chiếc ví, bên trong chứa nhiều giấy tờ quan trọng cùng lượng lớn tiền mặt.

Trung tâm An ninh hàng không và Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bàn giao ví cùng giấy tờ, tiền mặt cho gia đình anh Trung ẢNH: NGUYỄN TÚ

Sau khi đã xuất cảnh, anh Trung mới phát hiện quên tư trang nên nhờ gia đình báo lực lượng trong sân bay tìm kiếm. Lúc này, nhân viên Đội An ninh cơ động (Trung tâm An ninh hàng không, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng) phát hiện chiếc ví bị bỏ quên trong xe đẩy hành lý nên đã thông báo cho Đồn công an Cảng hàng không phối hợp lập biên bản tạm giữ.

Ngày 15.1, người thân anh Trung đã đến Đồn công an nhận lại tài sản.