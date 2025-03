Niger trục xuất 3 giám đốc của các công ty dầu khí Trung Quốc

Một dự án khai thác dầu mỏ do công ty Trung Quốc vận hành ở Niger ảnh: afp

Nhà cầm quyền Niger đã ra sắc lệnh trục xuất 3 giám đốc người Trung Quốc của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), công ty lọc dầu Soraz và nhà vận hành đường ống khí đốt Wapco. Tất cả những người có tên phải rời Niger trong vòng 2 ngày.

Các bản tin không đề cập nguyên nhân của quyết định trên, nhưng ông Ibrahim Bana, một nhà bình luận có quan hệ thân thiết với nhà cầm quyền Niger, chia sẻ trên mạng rằng những người bị trục xuất đã "phớt lờ" yêu cầu của giới hữu trách thực thi những biện pháp nhằm đảm bảo quyền lợi của Niger trong hoạt động khai thác dầu.

Trong một quyết định khác, lần này đến từ Bộ Du lịch Niger, chính quyền sở tại cũng rút giấy phép kinh doanh của khách sạn Soluxe International 4 sao do người Trung Quốc kinh doanh. Lý do rút giấy phép là do phía Trung Quốc có hành vi "phân biệt đối xử" và bất thường về tài chính.

Khách sạn trên mở cửa năm 2015 và chủ yếu cung cấp dịch vụ cho nhân sự của 3 công ty Trung Quốc có giám đốc vừa lãnh lệnh trục xuất.

Quân đội Niger đã tiếp quản chính quyền trong cuộc binh biến vào năm 2023 và tuyên bố sẽ đảm bảo doanh thu đến từ hoạt động khai khoáng và dầu mỏ của nước này.

Bộ trưởng Dầu mỏ Sahabi Oumarou hồi tháng 2 yêu cầu công ty Soraz phải lên kế hoạch đảm bảo người Niger có ghế trong ban quản lý, cũng như chi trả mức lương bình đẳng hơn cho công nhân trong nước.

Niger là nước sản xuất dầu nhưng chỉ lọc hóa được một phần nhỏ của sản lượng khai thác. Từ đầu tháng 3, nước này đang bị đẩy vào tình thế thiếu xăng dầu ở mức độ chưa từng có.