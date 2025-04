Sáng 12.4, người dùng mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cô gái "diễn xiếc" khi đang điều khiển xe máy.

Nín thở cảnh cô gái mặc áo yếm 'diễn xiếc' khi lái xe lao vun vút

Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái mặc áo yếm, váy ngắn, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe tay ga trên đường đông phương tiện qua lại. Lúc qua cầu, cô gái này buông 2 tay, đứng lên nhún nhảy. Sau đó, cô gái tiếp tục nằm trên yên xe, đưa chân lên cao và tiếp tục nhảy múa, trong khi xe máy đang đổ dốc cầu cùng nhiều phương tiện khác.

Hành động nguy hiểm của cô gái khiến những người đi đường khiếp vía, một số người khác thấy cô gái hành động bất thường nên dùng điện thoại ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội.

Cô gái "diễn xiếc" trong lúc lái xe máy trên đường Trường Chinh (TP.HCM) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua xác minh, nguồn tin của Thanh Niên cho hay, sự việc xảy ra khoảng 11 giờ 20 ngày 11.4 trên đường Trường Chinh, đoạn qua cầu Tham Lương (P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM).

Liên quan vụ việc, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn đảm trách của Đội CSGT An Sương. Đội CSGT An Sương đang khẩn trương trích xuất camera, mời cô gái trong đoạn clip lên làm việc, xử lý theo quy định.