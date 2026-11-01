Nín thở gồng sức khi bưng đồ nặng: Sao đầu lại đau nhói?

Áp dụng nhanh 3 bước

Áp dụng nguyên tắc "Dùng lực thì thở ra": Khi bắt đầu nâng vật nặng hoặc dùng lực, hãy luôn chủ động thở ra bằng miệng. Khi thả lỏng hoặc hạ vật xuống thì hít vào. Tuyệt đối không nén khí trong lồng ngực.

Giải tỏa căng thẳng bằng nhịp thở nhịp nhàng: Khi nhận thấy bản thân đang gồng mình vì áp lực công việc, hãy dừng lại 30 giây thực hiện nhịp thở sâu: hít vào bằng mũi 4 giây và thở ra chậm qua miệng trong 6 giây để hạ huyết áp và xoa dịu thần kinh.

Bảo vệ cột sống khi bưng nặng: Hạ thấp trọng tâm bằng cách gập gối, giữ lưng thẳng và duy trì nhịp thở đều đặn trong suốt quá trình di chuyển đồ đạc.