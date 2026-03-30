Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nín thở trên cao xử lý tổ ong 'khủng' trong khu dân cư ở TP.HCM
Video Thời sự

Nín thở trên cao xử lý tổ ong 'khủng' trong khu dân cư ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
30/03/2026 22:12 GMT+7

Tổ ong kích thước lớn bất ngờ xuất hiện tại khu dân cư trên đường Võ Văn Kiệt (phường Tam Long, TP.HCM), tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân, đã được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, xử lý an toàn.

Ngày 30.3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 23 vừa nhanh chóng xử lý thành công tổ ong lớn xuất hiện tại căn nhà công vụ (trên đường Võ Văn Kiệt, phường Tam Long) - nằm trong khu dân cư, kịp thời loại bỏ nguy cơ đe dọa an toàn người dân.

Nín thở trên cao xử lý tổ ong 'khủng' trong khu dân cư ở TP.HCM- Ảnh 1.

Các chiến sĩ PCCC kịp thời xử lý tổ ong khủng xuất hiện trong khu dân cư

ẢNH: CACC

Trước đó, vào lúc 16 giờ 40 ngày 29.3, đơn vị nhận tin báo của người dân về việc một tổ ong kích thước lớn xuất hiện tại khu vực trên, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho những người sinh sống và làm việc xung quanh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 23 đã điều động 1 xe thang cùng 6 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Đến khoảng 16 giờ 45, lực lượng đã có mặt, triển khai phương án xử lý.

Nín thở trên cao xử lý tổ ong 'khủng' trong khu dân cư ở TP.HCM

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận