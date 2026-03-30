Nín thở trên cao xử lý tổ ong 'khủng' trong khu dân cư ở TP.HCM

Ngày 30.3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 23 vừa nhanh chóng xử lý thành công tổ ong lớn xuất hiện tại căn nhà công vụ (trên đường Võ Văn Kiệt, phường Tam Long) - nằm trong khu dân cư, kịp thời loại bỏ nguy cơ đe dọa an toàn người dân.

Các chiến sĩ PCCC kịp thời xử lý tổ ong khủng xuất hiện trong khu dân cư ẢNH: CACC

Trước đó, vào lúc 16 giờ 40 ngày 29.3, đơn vị nhận tin báo của người dân về việc một tổ ong kích thước lớn xuất hiện tại khu vực trên, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho những người sinh sống và làm việc xung quanh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 23 đã điều động 1 xe thang cùng 6 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Đến khoảng 16 giờ 45, lực lượng đã có mặt, triển khai phương án xử lý.