Ninh Bình: 3 cán bộ công an bị tước danh hiệu Công an nhân dân

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 18.4, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã ra các quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ công an đang công tác tại các xã trên địa bàn H.Yên Khánh.

Các cán bộ công an bị tước danh hiệu Công an nhân dân, gồm: thiếu tá Vũ Ngọc Tân (39 tuổi), Trưởng công an xã Khánh An, H.Yên Khánh; đại úy Trần Mạnh Cường (37 tuổi), Phó trưởng Công an xã Khánh Thiện, H.Yên Khánh (nguyên Phó trưởng Công an xã Khánh An); và thượng úy Phan Thanh Tâm (32 tuổi), cán bộ công an công tác tại Công an xã Khánh An, H.Yên Khánh.



Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình chưa thông tin cụ thể 3 cán bộ công an bị tước danh hiệu trên đã vi phạm điều gì, và chỉ thông tin chung là có vi phạm pháp luật trong quá trình công tác.

Công an tỉnh Ninh Bình cũng cho biết các vi phạm của 3 cán bộ công an nói trên đang được cơ quan chức năng điều tra theo đúng quy định của pháp luật, trên tinh thần không bao che, không có vùng cấm và không ngoại lệ.