Ninh Bình: Bắt quả tang 2 nghi phạm chở ma túy đi tiêu thụ

Ngày 12.1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 11.1, lực lượng của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an H.Nho Quan, bắt quả tang 2 nghi phạm vận chuyển số lượng lớn ma túy đi tiêu thụ.



Lực lượng công an kiểm đếm số lượng ma túy thu giữ từ Nguyễn Hoàng Hà (áo đen)

CÔNG AN NINH BÌNH

Các nghi phạm bị bắt quả tang, gồm: Nguyễn Hoàng Hà (45 tuổi, ngụ phố Phúc Thiện, P.Phúc Thành, TP.Ninh Bình, Ninh Bình), Đinh Thị Thúy (30 tuổi, ngụ xã Phù Vân, TP.Phủ Lý, Hà Nam).

Khoảng 1 giờ 20 ngày 11.1, khi Nguyễn Hoàng Hà đang điều khiển xe ô tô biển số 19A-119.10 chở Đinh Thị Thúy qua địa phận xã Đồng Phong (H.Nho Quan) thì bị lực lượng công an bắt quả tang trên xe đang tàng trữ, vận chuyển hơn 1 kg ma túy đá, 3,77 gram ma túy tổng hợp.

Khám xét nơi ở của nghi phạm Nguyễn Hoàng Hà, công an thu giữ thêm 1.600 viên ma túy tổng hợp, 40 viên ma túy dạng kẹo, 300 gram ketamin, 100 gram heroin và nhiều công cụ phục vụ việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Hà khai nhận mua toàn bộ số ma túy trên ở tỉnh khác và đưa về Ninh Bình tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Cũng theo Công an tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Hoàng Hà là đối tượng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy; Đinh Thị Thúy có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ.