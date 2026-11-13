Ninh Bình chỉ đạo 'nóng' về khu chung cư 5 tầng xuống cấp và chất lượng nước sạch

Theo đó, tại Văn bản số 8090, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh (P.Nam Định), nhằm sớm hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, sử dụng, đáp ứng nhu cầu nhà ở và ổn định cuộc sống cho người dân.

Khu chung cư 5 tầng tại số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh đang xuống cấp nghiêm trọng sau 48 năm đưa vào sử dụng ẢNH: ĐÌNH HUY

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm khởi công dự án chậm nhất ngày 17.12.2026.

UBND P.Nam Định tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, bảo đảm bàn giao mặt bằng đáp ứng tiến độ khởi công.

Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định; kịp thời giải quyết hoặc báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Trước đó, theo ghi nhận của Thanh Niên vào đầu tháng 11, khu chung cư 5 tầng tại số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh đang xuống cấp nghiêm trọng sau 48 năm đưa vào sử dụng. Nhìn từ bên ngoài, 2 tòa nhà hiện lên với những mảng tường loang lổ, bong tróc, nhiều vị trí nứt vỡ.

Bên ngoài khu chung cư nhếch nhác ẢNH: ĐÌNH HUY

Tình trạng xuống cấp càng hiện rõ khi bước vào bên trong. Nhiều đoạn hành lang, cầu thang xuất hiện vết nứt lớn, lớp vữa bong tróc, có nơi trông chực chờ đổ sập. Trong các căn hộ, trần nhà hư hỏng, tường khu vực bếp và nhà vệ sinh nứt nẻ, ẩm mốc. Để tiếp tục sinh sống, nhiều hộ phải tự bỏ tiền sửa chữa, gia cố, nếu không nhìn chẳng khác nào một căn nhà hoang.

Hiện nay, khu chung cư này là nơi ở của hơn 100 hộ công nhân Nhà máy liên hợp Dệt Nam Định (nay là Công ty Dệt Nam Định). Khi nắm được chủ trương của tỉnh, một số người đã chuyển ra ngoài thuê trọ.

Rà soát chất lượng nước sạch trên toàn tỉnh

Tại Kế hoạch số 387, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu rà soát toàn bộ kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch năm 2026; xử lý nghiêm các đơn vị cấp nước có mẫu nước không đạt quy chuẩn, yêu cầu khắc phục và kiểm nghiệm lại. Đối với những cơ sở không bảo đảm chất lượng và chưa hoàn thành khắc phục, phải khẩn trương chuyển đổi đơn vị cấp nước hoặc bố trí nguồn nước thay thế đạt chuẩn, không để người dân bị gián đoạn cấp nước sinh hoạt.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm những tồn tại tại Nhà máy nước Xuân Thành, xã Xuân Hồng; thực hiện chuyển giao công trình cho Công ty cổ phần cấp nước nông thôn Nam Định quản lý, khai thác theo quy định, đồng thời xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trước ngày 20.11.2026, các đơn vị phải hoàn thành bộ dữ liệu quản lý thống nhất đối với 154 nhà máy, trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh.

Trước ngày 30.11.2026, hoàn thành phương án xử lý đối với 10 công trình cấp nước nông thôn hoạt động kém hiệu quả hoặc phải dừng, thay thế.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường bảo vệ nguồn nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát chất lượng nước sạch; xây dựng hệ thống cấp nước theo hướng liên vùng, liên xã, bảo đảm an ninh nguồn nước và nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.