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    Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố 23 đối tượng lạng lách, đánh võng

    Đình Huy
    Đình Huy
    Ngày 12.11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố 23 bị can về tội 'gây rối trật tự công cộng'.

    Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an P.Đồng Văn (Ninh Bình) phát hiện tài khoản TikTok "68 Lý Nhân" đăng tải video ghi lại hình ảnh một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

    Các đối tượng bị khởi tố

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an P.Đồng Văn đã khẩn trương phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh Ninh Bình, công an các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng, thu thập tài liệu, chứng cứ và thu giữ phương tiện, vật chứng phục vụ công tác điều tra.

    Qua quá trình điều tra, căn cứ các quy định của pháp luật và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "gây rối trật tự công cộng" tại P.Đồng Văn, đồng thời khởi tố 23 bị can về tội "gây rối trật tự công cộng", theo khoản 2 điều 318 bộ luật Hình sự.

    Qua vụ án trên, Công an P.Đồng Văn khuyến cáo các gia đình và nhân dân trên địa bàn tăng cường quản lý, giáo dục con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi tụ tập, mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự.

    Đồng thời, kịp thời cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm tới công an phường để phối hợp xác minh, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

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