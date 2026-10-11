Ninh Bình khởi tố chủ nhà hàng Thắng Ật

Ngày 11.10, Công an tỉnh Ninh Bình đã thông tin chính thức về vụ Nguyễn Văn Thắng (biệt danh Thắng "ật", 37 tuổi, ngụ P.Tây Hoa Lư, Ninh Bình), chủ nhà hàng Thắng Ật do có hành vi khiêu khích, chửi bới và bị ông Dương Văn Hưng (thường gọi là ông Hưng "vẫy", 64 tuổi, ngụ P.Tây Lư, Ninh Bình) dùng điếu cày đuổi đánh.

Vụ việc xảy ra tại khu vực trước nhà hàng Cường Dê (P.Tây Hoa Lư, Ninh Bình).

Nguyễn Văn Thắng (giữa) bị bắt tạm giam ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Kết quả điều tra sơ bộ ban đầu của Công an tỉnh Ninh Bình xác định, chiều 28.9, Thắng "ật" đến trước khu vực nhà hàng Cường Dê dùng lời nói phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, kích động, xúc phạm danh dự ông Dương Văn Hưng. Quá trình diễn ra sự việc, Thắng sử dụng điện thoại di động livestream trên mạng xã hội.

Nội dung livestream thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch của địa phương, tạo ra tác động tiêu cực và ảnh hưởng xấu trên không gian mạng.

Công an tỉnh Ninh Bình cũng cho biết đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 28.9, Thắng "ật" đeo kính đen, đến gặp ông Dương Văn Hưng và dùng nhiều lời lẽ thô tục, khiêu khích ông Hưng. Sau nhiều lần bị Thắng xúc phạm, ông Hưng đã cầm điếu cày đuổi Thắng. Sau khi bị ông Hưng đuổi, Thắng kêu rằng bị ông Hưng dùng điếu cày đánh vào người.

Các clip sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, một phần do ông Dương Văn Hưng, người thường được cộng đồng mạng gọi là ông Hưng "vẫy" - người luôn nở nụ cười niềm nở và có điệu vẫy, mời khách rất thân thiện vào nhà hàng Cường Dê để ăn uống.