Vụ trả tiền tỉ cho 1 m2 đất: 11 lô trúng đấu giá gần 1.448 tỉ đồng

Liên quan đến vụ nhiều người dân trả tiền tỉ cho 1 m2 đất trong buổi đấu giá 68 thửa đất tại xã Lý Nhân (tỉnh Ninh Bình), ngày 10.11, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Lý Nhân cho biết, công an xã đang điều tra, xác minh về các trường hợp trả giá cao bất thường.

Toàn cảnh khu đất được đấu giá ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo vị lãnh đạo, phiên đấu giá ngày 7.11 được tổ chức tại hội trường Đảng ủy xã Hợp Lý (cũ) với sự tham gia của 73 người dân. Tổng số thửa đất được đưa ra đấu giá là 70; trong đó, 68 thửa đủ điều kiện tổ chức đấu giá, 2 thửa tạm dừng không đưa ra đấu giá.

Buổi đấu giá đã ghi nhận 270 hồ sơ tham gia đấu giá cho 68 thửa đất. Kết quả, có 38/68 thửa đất được đấu giá thành công với tổng số tiền khoảng 1.498,738 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm 1.457,748 tỉ đồng.

Đặc biệt, trong 38 thửa đất được đấu giá thành công, có 11 thửa được trả giá với tổng số tiền 1.447,840 tỉ đồng (trung bình mỗi thửa đất khoảng hơn 131 tỉ đồng). Số thửa đất này trúng đấu giá với số tiền dao động từ 850 triệu - 1,468 tỉ đồng/m2 đất.

Các lô đất được trả giá tiền tỉ/mét vuông thường nằm ở góc, 2 mặt tiền ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong khi đó, 27 thửa đất còn lại có tổng giá trị trúng đấu giá đạt gần 50,9 tỉ đồng, chênh so với giá khởi điểm 20,3 tỉ đồng.

Ông Trương Tuấn Lực, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân, xác nhận sáng 9.11, chính quyền, công an xã và đơn vị đấu giá đã làm việc với 6 người trúng đấu giá 11 thửa đất trên. Nhóm người này cho biết đã nhầm đơn vị tính giá theo mét vuông với giá cả lô đất do không nghe rõ quy chế đấu giá. Họ mong muốn được nhận lại tiền cọc.

Thẩm quyền giải quyết là của UBND xã Lý Nhân

Tuy nhiên, vấn đề không đơn thuần chỉ riêng của nhóm khách hàng này. Một đại diện UBND xã Lý Nhân đã phân tích những điểm bất thường trong việc đấu giá.

Theo đó, khi khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá, đơn vị đấu giá đã gửi một bộ hồ sơ, trong đó có đầy đủ thông báo, vị trí và mốc thời gian kèm quy chế. Tại phiên đấu giá ngày 7.11, đơn vị đấu giá cũng thông báo quy chế rất rõ ràng. Lưu ý của đơn vị đấu giá nói cho khách hàng không dưới 5 lần rằng "khách hàng sẽ trả giá cho 1 m2 đất". Ngoài việc ghi bằng số, khách hàng phải ghi bằng chữ cho số tiền trả giá/1 m2 trong phiếu đấu giá.

Theo vị đại diện UBND xã Lý Nhân, nhóm khách hàng trúng đấu giá khẳng định rằng trả giá nhầm cho tổng số tiền của 1 thửa đất. Thế nhưng, khi tính tổng số tiền họ trả giá để chia cho số mét vuông trong thửa đất thì giá 1 m2 đất lại ở dưới giá khởi điểm đấu giá (giá khởi điểm từ 7,9 - 9,6 triệu đồng/m2). Đặc biệt, khi cộng giá khởi điểm với bước giá là 3 triệu đồng tại vòng 1 thì rất ít lô đảm bảo đủ điều kiện.

Đáng chú ý, việc trả giá trên trời cho 1 m2 đất đã đất gây ra ảnh hưởng và thiệt hại cho chủ tài sản (UBND xã Lý Nhân) và những khách hàng có nhu cầu.

"Nhóm khách hàng trúng đấu giá 11 thửa đất đang đề xuất UBND xã Lý Nhân giải quyết quyền lợi của mình bởi tiền thiệt hại của họ nếu bỏ cọc sẽ khoảng 3 tỉ đồng. Thế nhưng, họ không nghĩ rằng, nếu họ không ra giá trên trời thì 11 lô đất kia rất có thể đã bán được tại phiên đấu giá. Việc này sẽ ảnh hưởng đến thu ngân sách của địa phương năm 2026.

Còn với khách hàng, không ai có đủ năng lực tài chính để đấu tiếp với giá đó nên phải buộc dừng lại", vị đại diện nói và cho hay rất khó có căn cứ để giải quyết cho nhóm khách hàng này.

Theo vị đại diện, UBND xã Lý Nhân đã gửi báo cáo đến UBND tỉnh Ninh Bình để xin ý kiến về phương án giải quyết, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Trong ngày 10.11, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, việc giải quyết thuộc thẩm quyền của đơn vị có tài sản đấu giá là UBND xã Lý Nhân.