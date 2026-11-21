Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhận thấy 4 đảng viên đang công tác tại Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Bình (Đảng bộ P.Hoa Lư) gồm: bà Lưu Lan Anh, đảng viên Chi bộ Văn phòng (nguyên kế toán trưởng Công ty Điện lực Hà Nam); ông Trần Bá Hiệp, đảng viên Chi bộ Phòng Kế hoạch Vật tư (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty Điện lực Hà Nam); ông Trương Văn Liêm, đảng viên Chi bộ Phòng Kế hoạch Vật tư (nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Điện lực Hà Nam); ông Kim Văn Tuyên, đảng viên Chi bộ Ban Quản lý dự án Điện lực Ninh Bình (nguyên Trưởng ban quản lý dự án, Công ty Điện lực Hà Nam) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Kỳ họp thứ 8 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình ẢNH: BÁO NINH BÌNH

Các cá nhân này cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình đã quyết định thi hành kỷ luật 4 cán bộ trên bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình đã xem xét việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Lương Ba, nguyên Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình, đã có vi phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Lương Ba bằng hình thức khiển trách.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình cũng đã xem xét kết quả giám sát đối với 13 Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường: Nam Đồng, Liêm Tuyền, Quang Hưng, Kim Sơn, Trung Sơn, Định Hóa, Nam Xang, Nam Ninh, Mỹ Lộc, Hải Thịnh, Hải An, Thiên Trường, Bình An. Qua giám sát, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường đã cơ bản thực hiện tốt các nội dung. Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm; yêu cầu các xã, phường nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Kỳ họp đã xem xét kết quả xác minh tài sản, thu nhập đối với 38 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang công tác tại 15 địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua xác minh, các cán bộ cơ bản thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo đúng yêu cầu, hướng dẫn và quy định hiện hành.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm trong quá trình kê khai. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu các cán bộ nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập bảo đảm đầy đủ và theo đúng quy định, hướng dẫn hiện hành.



