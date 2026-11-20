Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh chỉ đạo thành lập tổ kiểm tra, xác minh.

Ngày 16.11, tổ kiểm tra phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Ninh Bình làm việc với Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, kiểm tra hồ sơ, tài liệu và dữ liệu camera giám sát.

Ban quản lý thừa nhận trong hoạt động phục vụ khách vẫn có tình trạng một số người lái đò xin tiền tip, gây phiền hà cho du khách và cho biết đã triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động ẢNH: MINH HẢI

Tuy nhiên, đối với vụ việc đang lan truyền trên mạng xã hội, qua rà soát camera tại bến thuyền và tuyến tham quan, tổ kiểm tra chưa ghi nhận hình ảnh người lái đò chạy theo, kéo tay hoặc đề nghị du khách đưa tiền tip như nội dung phản ánh.

Sở Du lịch và ban quản lý đã liên hệ, đề nghị người đăng tải thông tin cung cấp hình ảnh, video, tài liệu liên quan nhưng đến nay chưa nhận được chứng cứ bổ sung.

"Vì vậy, với những thông tin, tài liệu hiện có, chưa đủ căn cứ để xác định, kết luận hành vi vi phạm của người lái đò trong vụ việc cụ thể được phản ánh trên mạng xã hội", Sở Du lịch Ninh Bình nhấn mạnh.

Sở cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Đồng thời, Sở yêu cầu Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động tăng cường giám sát đội ngũ lái đò, kịp thời chấn chỉnh hành vi vòi vĩnh, nài ép tiền tip hoặc ứng xử thiếu văn minh.

Ban quản lý phải quán triệt nguyên tắc tiền tip hoàn toàn tự nguyện, thực hiện nghiêm quy chế phục vụ du khách, duy trì đường dây nóng và các kênh tiếp nhận phản ánh để ngăn ngừa vi phạm tái diễn.