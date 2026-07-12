Ninh Dương Lan Ngọc, Khả Như 'đọ sắc' trên thảm đỏ

Dàn nghệ sĩ tham gia tập đặc biệt Running Man Vietnam 2026 - Chúa tể thời gian Ảnh: BTC

Tối 11.7, buổi họp báo ra mắt tập đặc biệt của Running Man Vietnam 2026 - Chúa tể thời gian đã chính thức diễn ra tại TP.HCM trong không khí sôi động, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả cùng giới truyền thông.

Chúa tể thời gian được xây dựng như một bộ phim phiêu lưu - giả tưởng, kể về cuộc chiến của 10 thần thú nhằm giành lấy ngôi vị chúa tể thời gian để thiết lập lại trật tự thế giới. Các nhân vật phải vượt qua hàng loạt thử thách để khôi phục siêu năng lực, thể hiện bản lĩnh cả về thể chất lẫn tinh thần trước khi bước vào cuộc đua xé bảng tên quen thuộc để tìm ra người chiến thắng cuối cùng.

Nhiều khán giả có mặt từ sớm để chờ đón thần tượng Ảnh: BTC

Sức nóng của sự kiện được thể hiện rõ khi từ đầu giờ chiều, khu vực tổ chức sự kiện đã ghi nhận nhiều người hâm mộ có mặt để chờ đón thần tượng. Dù chương trình bắt đầu lúc 18 giờ, nhiều khán giả đã đến từ khoảng 12 giờ trưa với mong muốn sở hữu vị trí thuận lợi nhất để giao lưu và gặp gỡ các nghệ sĩ. Không khí bên ngoài địa điểm tổ chức liên tục được hâm nóng bởi những tiếng hò reo, những tấm banner cổ vũ cùng sự háo hức của người hâm mộ dành cho dàn nghệ sĩ tham gia mùa giải năm nay.

Thảm đỏ sự kiện trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn cast chính và khách mời của tập đặc biệt Chúa tể thời gian xuất hiện tại họp báo gồm: Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân AP, Khả Như, Lê Nhân, Võ Điền Gia Huy... Bên cạnh đó, Trấn Thành và Caption Boy không thể tham dự họp báo do vướng lịch trình cá nhân đã được sắp xếp từ trước.

Ninh Dương Lan Ngọc, Khả Như... khoe ngoại hình nổi bật trên thảm đỏ

Góp mặt tại họp báo, Lan Ngọc thu hút sự chú ý với vẻ ngoài rạng rỡ. Dù chỉ diện áo thun và chân váy ngắn đơn giản, nữ diễn viên vẫn nổi bật nhờ nhan sắc trẻ trung cùng thần thái tươi tắn ở tuổi 36 Ảnh: BTC

Tại sự kiện, Lan Ngọc bày tỏ sự xúc động và háo hức khi được theo dõi tập đặc biệt. Đồng thời, cô gửi lời xin lỗi đến khán giả vì chưa thể cống hiến một màn thể hiện trọn vẹn. Theo nữ diễn viên, dư âm chấn thương từ mùa trước vẫn ảnh hưởng đáng kể đến thể lực, khiến cô không thể bung hết sức trong các thử thách Ảnh: BTC

Bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc, Khả Như cũng thu hút nhiều sự chú ý với nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung ở tuổi 39 Ảnh: BTC

Góp mặt với vai trò khách mời trong tập đặc biệt, nữ diễn viên cho biết cô đã dốc hết sức mình để chinh phục các thử thách của chương trình. Đồng thời, Khả Như bày tỏ niềm vui và sự trân trọng khi có cơ hội đồng hành cùng dàn cast chính, góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ Ảnh: BTC

Sau quãng thời gian liên tục ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng lẫn truyền hình, Võ Điền Gia Huy ngày càng khẳng định sức hút của mình và trở thành gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến. Có mặt từ sớm tại thảm đỏ, nam diễn viên thoải mái giao lưu, chụp ảnh và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ Ảnh: BTC





Là một trong những khách mời góp mặt trong tập đặc biệt - Chúa tể thời gian, Võ Điền Gia Huy cho biết anh rất hào hứng khi được đồng hành cùng dàn cast và sẵn sàng lăn xả để hoàn thành các thử thách. Màn thể hiện nhiệt huyết, hết mình của nam diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả sau buổi công chiếu, khi không ngại xông xáo và mang đến nhiều khoảnh khắc giải trí Ảnh: BTC

Quang Tuấn đưa con gái đi sự kiện. Thời gian qua nam diễn viên gây chú ý khi góp mặt trong hàng loạt dự án điện ảnh như: Thiên đường máu, Quỷ nhập tràng 2, Quỷ bắt hồn... Ảnh: BTC

Với Liên Bỉnh Phát, dù đã biết trước kết quả của tập đặc biệt từ quá trình ghi hình, nam diễn viên cho biết cảm xúc vẫn vẹn nguyên khi được xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng dàn cast trên màn ảnh. Anh chia sẻ bản thân vừa hồi hộp, vừa xúc động khi chứng kiến hành trình của cả ê kíp được tái hiện một cách trọn vẹn Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, Liên Bỉnh Phát tiết lộ hành trình của Running Man Vietnam mùa 4 hiện chỉ mới đi được nửa chặng đường. Nam diễn viên cho biết ê kíp vẫn đang nỗ lực ghi hình với mong muốn mang đến những tập phát sóng hấp dẫn và nhiều bất ngờ hơn trong thời gian tới. Anh cũng hy vọng chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự yêu mến, đồng hành và lan tỏa mạnh mẽ từ khán giả trong suốt mùa phát sóng Ảnh: BTC



