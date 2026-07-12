Ninh Dương Lan Ngọc, Khả Như 'đọ sắc' trên thảm đỏ

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Họp báo công chiếu tập đặc biệt 'Running Man Vietnam 2026 - Chúa tể thời gian' thu hút đông đảo người hâm mộ. Bên cạnh đó, nhan sắc Ninh Dương Lan Ngọc và Khả Như trên thảm đỏ khiến nhiều người xuýt xoa.
Tối 11.7, buổi họp báo ra mắt tập đặc biệt của Running Man Vietnam 2026 - Chúa tể thời gian đã chính thức diễn ra tại TP.HCM trong không khí sôi động, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả cùng giới truyền thông.
Chúa tể thời gian được xây dựng như một bộ phim phiêu lưu - giả tưởng, kể về cuộc chiến của 10 thần thú nhằm giành lấy ngôi vị chúa tể thời gian để thiết lập lại trật tự thế giới. Các nhân vật phải vượt qua hàng loạt thử thách để khôi phục siêu năng lực, thể hiện bản lĩnh cả về thể chất lẫn tinh thần trước khi bước vào cuộc đua xé bảng tên quen thuộc để tìm ra người chiến thắng cuối cùng.
Sức nóng của sự kiện được thể hiện rõ khi từ đầu giờ chiều, khu vực tổ chức sự kiện đã ghi nhận nhiều người hâm mộ có mặt để chờ đón thần tượng. Dù chương trình bắt đầu lúc 18 giờ, nhiều khán giả đã đến từ khoảng 12 giờ trưa với mong muốn sở hữu vị trí thuận lợi nhất để giao lưu và gặp gỡ các nghệ sĩ. Không khí bên ngoài địa điểm tổ chức liên tục được hâm nóng bởi những tiếng hò reo, những tấm banner cổ vũ cùng sự háo hức của người hâm mộ dành cho dàn nghệ sĩ tham gia mùa giải năm nay.
Thảm đỏ sự kiện trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn cast chính và khách mời của tập đặc biệt Chúa tể thời gian xuất hiện tại họp báo gồm: Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân AP, Khả Như, Lê Nhân, Võ Điền Gia Huy... Bên cạnh đó, Trấn Thành và Caption Boy không thể tham dự họp báo do vướng lịch trình cá nhân đã được sắp xếp từ trước.
Ninh Dương Lan Ngọc, Khả Như... khoe ngoại hình nổi bật trên thảm đỏ
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