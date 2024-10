Ninh Thuận: Bắt giam nữ kế toán lừa đảo hơn 11,3 tỉ đồng

Ngày 22.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Thu (33 tuổi, ở TT.Phước Dân, H.Ninh Phước) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Thu ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ năm 2021 đến tháng 5.2024, bà Nguyễn Thị Thu là kế toán phụ trách theo dõi hàng hóa đầu vào của một Công ty TNHH Điện tử - Tin học (gọi tắt là công ty) trên địa bàn TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Lợi dụng công việc được phân công, bà Thu tạo đơn hàng khống, nâng khống giá, số lượng hàng hóa nhập kho và sửa chữa số dư công nợ đầu kỳ của công ty đối với một số nhà cung cấp.

Thu đã sử dụng 36 số tài khoản nhận tiền thanh toán không phải của nhà cung cấp hàng hóa cho công ty, những số tài khoản này là của những người thân quen và cá nhân của Thu.

Bằng những phương thức, thủ đoạn trên, Thu đã chiếm đoạt của công ty tổng số tiền hơn 11,3 tỉ đồng đồng. Hiện, vụ việc đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.