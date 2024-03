Ninh Thuận: Bắt tạm giam 2 cha con tàng trữ, lưu hành tiền giả

Ngày 25.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Đức Anh Hào (21 tuổi, trú tại thôn Hạnh Trí 2, xã Quảng Sơn, H.Ninh Sơn) để điều tra về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Công an tỉnh Ninh Thuận đọc lệnh bắt tạm giam đối với Võ Đức Anh Hào CÔNG AN NINH THUẬN

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 10.1, trên địa bàn H.Thuận Bắc và H.Bác Ái (Ninh Thuận) phát hiện các vụ việc liên quan đến tàng trữ, lưu hành tiền giả nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra, xác minh vụ việc .

Đến ngày 18.3, sau thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, Cơ quan An ninh điều tra Công an Ninh Thuận đã bắt tạm giam ông Võ Quý Nam (57 tuổi, trú tại thôn Hạnh Trí 2, xã Quảng Sơn, H.Ninh Sơn) và tịch thu tang vật gần 20 triệu đồng tiền giả.

Tại cơ quan công an, ông Nam khai nhận có con trai là Võ Đức Anh Hào hiện đang là tài xế chạy xe công nghệ tại TP.HCM. Qua mạng Internet, Hào đặt mua hơn 20 triệu đồng tiền giả với tỷ lệ 1:5 (1 triệu đồng tiền thật mua 5 triệu đồng tiền giả) rồi mang về Ninh Thuận đưa cho ông tiêu xài.

Từ đầu tháng 1.2024 đến nay, Nam dùng tiền để mua gia súc, gia cầm và mua vé số tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa thuộc các H.Ninh Sơn, H.Thuận Bắc và H.Bác Ái.