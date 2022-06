Ninh Thuận: Điều tra việc mua sắm kit test và sinh phẩm phòng chống dịch Covid-19

Bị can Nguyễn Phương Hằng cùng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Công an Bình Dương khởi tố điều tra về hành vi 'lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.