Ninh Thuận đón dự án FDI dệt may tổng vốn đầu tư 139,7 tỉ đồng

Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện chuỗi giá trị dệt may, từ đó góp phần đưa ngành công nghiệp dệt may của tỉnh lên một tầm cao mới.

Đẩy mạnh phát triển ngành dệt may công nghệ cao tại Ninh Thuận

Dự án Nhà máy sản xuất vải lông nhân tạo Ninh Thuận được cấp chứng nhận đầu tư vào ngày 15.10.2024 vừa qua với tổng giá trị đầu tư 139,7 tỉ đồng và đặt tại Khu công nghiệp (KCN) Du Long (xã Bắc Phong và xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc). Dự án có vốn đầu tư 100% FDI sẽ mang đến công nghệ sản xuất vải dệt/vải lông mới, và thân thiện với môi trường.Dự án sẽ nâng cao ngành dệt may của tỉnh, đặc biệt là giải quyết các nút thắt về dệt và nhuộm, đồng thời nâng cao vị thế của tỉnh Ninh Thuận và Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong giai đoạn 1, nhà máy sẽ tạo ra gần 200 việc làm, cung cấp cơ hội việc làm ổn định cho lực lượng lao động địa phương, góp phần vào việc tăng thu nhập và phát triển kỹ năng.

Dự án sẽ được đặt trên diện tích hơn 28.400m² và có công suất hàng năm hơn 4,5 triệu mét vuông (m²) vải cho giai đoạn đầu

Dự án dự kiến sẽ sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý trong thời gian tới. Giai đoạn đầu, dự án sẽ khởi công xây dựng trong tháng 11.2024. Giai đoạn 2, dự án sẽ hoàn thành cơ bản các công trình xây dựng, lắp đặt thiết bị, máy móc vào tháng 2.2025. Và từ tháng 5.2025, dự án sẽ đi vào hoạt động.

Dự án mới tại Ninh Thuận sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp vải tại Việt Nam bằng công nghệ sản xuất tân tiến từ Daewon Co., Ltd (Hàn Quốc), là công ty có cổ đông sáng lập của công ty sản xuất vải lông faux fur Donglim Co., Ltd (Hàn Quốc) với hơn 35 năm kinh nghiệm. Hai cổ đông chiến lược, MN Inter-Fashion Ltd (Nhật Bản), là công ty liên danh giữa Nippon Steel và Mitsui Busan I-Fashion (Nhật Bản), và Paraivi Enterprises V1 LLC (Mỹ), sẽ mang đến lợi thế cạnh tranh nhờ có tầm ảnh hưởng lớn tới thị trường bán buôn vải tại Mỹ và Châu Âu. Các nhà đầu tư này sẽ giúp công ty dễ dàng thâm nhập và phân phối tại các thị trường quốc tế quan trọng.

Ninh Thuận tăng cường thu hút các dự án FDI lớn

Trong 2 năm qua, KCN Du Long đã thu hút hơn 2.560 tỉ đồng vốn đầu tư, trong đó có 1.160 tỉ đồng từ nguồn FDI, dẫn đầu về thu hút đầu tư ở Ninh Thuận. Cùng với KCN Thành Hải, hai khu công nghiệp này hiện là điểm sáng trong thu hút vốn của tỉnh năm 2024. KCN Thành Hải (xã Thành Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm), thành lập theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 25-6-2015 của tỉnh Ninh Thuận, đã thu hút 2.622 tỉ đồng với gần 22 dự án đăng ký sau khoảng 10 năm hoạt động.

KCN Du Long hiện đang đứng đầu tỉnh trong việc thu hút các dự án có vốn FDI lớn. Dự án Dệt nhuộm Ninh Thuận (CHLB Đức) với tổng mức đầu tư là 637,9 tỉ đồng sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2025

2 KCN trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận nêu trên đủ điều kiện để tiếp nhận các dự án lớn trong tương lai. UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong 3 KCN đang hoạt động, đây là 2 KCN đã đầu tư công trình xử lý nước thải tập trung và đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục. Cụ thể, KCN Thành Hải và KCN Du Long đã đầu tư công trình xử lý nước thải tập trung với công suất xử lý lần lượt là 1.400 m³/ngày đêm và 3.000 m³/ngày đêm.

Thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều chính sách mời gọi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, mở rộng đầu tư kinh doanh; địa phương cam kết sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến đầu tư tại tỉnh, đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động tại địa phương, đảm bảo quyền lợi tốt bậc nhất, khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh trong thời gian tới.