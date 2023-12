Ninh Thuận: Tạm giữ hình sự 6 nghi phạm gây án lúc rạng sáng

Ngày 13.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận thực hiện lệnh tạm giữ hình sự 6 nghi phạm, gồm: Nguyễn Duy Phong (31 tuổi), Nguyễn Tấn Danh (24 tuổi), Nguyễn Văn Thi (31 tuổi, cùng ở TT.Phước Dân, H.Ninh Hải); Huỳnh Tấn Lộc (30 tuổi), Huỳnh Tấn Sỹ (23 tuổi) và Phạm Minh Phú (26 tuổi, cùng ở xã An Hải, H.Ninh Phước), để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Duy Phong (áo thun trắng bên trái ảnh) tại cơ quan Công an CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, lúc rạng sáng 13.12, sau khi ngồi uống bia tại một quán ăn đóng trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), nhóm của Nguyễn Duy Phong rủ nhau về nhà trọ của Phong ở TT.Phước Dân, H.Ninh Phước để tiếp tục uống bia.

Trên đường đi, khi đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Long Bình 1, xã An Hải, H.Ninh Phước, xe máy nhóm Phong (gồm Phong và 5 nghi phạm nêu trên) va chạm với xe máy nhóm Lê Tấn Bình (39 tuổi, trú ở thôn Long Bình 1, xã An Hải), dẫn đến mâu thuẫn, to tiếng.

Phong chạy xe máy về phòng trọ lấy 1 cây mã tấu và 1 con dao rồi chạy ra hiện trường. Khi tới nơi, thấy hai bên đang to tiếng với nhau, Phong vào nói chuyện thì bị một người trong nhóm của Bình đấm vào mặt.

Trong lúc 2 bên đang "hỗn chiến" bằng tay, Phong lấy dao thủ sẵn đâm vào người Lê Tấn Bình khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành bắt, tạm giữ hình sự các nghi phạm gây án để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.