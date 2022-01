Ninh Thuận: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, bắt khẩn cấp 'ông chủ' Công ty Vĩnh Hưng

Chiều 6.1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Ngọc Tuân (40 tuổi, hộ khẩu thường trú P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) tại TP.HCM và đã di lý về Ninh Thuận để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo thông tin ban đầu, giữa năm 2017, Tuân đến Ninh Thuận thành lập Công ty TNHH MTV Vĩnh Hưng Ninh Thuận (gọi tắt Công ty Vĩnh Hưng) chủ yếu là để hoạt động cho vay nặng lãi.

Khi khách hàng đến giao dịch, Công ty Vĩnh Hưng yêu cầu phải có xe máy chính chủ và phải ký giấy bán xe cho Công ty Vĩnh Hưng với giá bán bằng số tiền mà khách hàng cần vay. Sau đó, người vay ký hợp đồng thuê lại xe của chính mình với Công ty Vĩnh Hưng; phí thuê xe phải trả theo lãi suất 0,4%/ngày, tức 146%/năm. Cá biệt, có trường hợp vay 10 triệu đồng từ tháng 8.2017 đến tháng 5.2020, số tiền lãi phải đóng cho Công ty Vĩnh Hưng lên đến 124 triệu đồng.





Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận, Công ty Vĩnh Hưng đã thuê tài khoản đại lý trên hệ thống ibot86.com để quản lý hoạt động cho vay lãi nặng. Từ tháng 6.2017 đến nay, Công ty Vĩnh Hưng đã cho gần 2.000 người vay với số tiền hơn 103 tỉ đồng, thu tổng lãi gần 21,5 tỉ đồng.

Ngày 4.1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an các tỉnh, thành phố tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc các chi nhánh của Công ty Vĩnh Hưng tại TP.HCM, Hải Phòng và Bắc Ninh. Hiện vụ việc phá đường dây cho vay lãi nặng này đang được tiếp tục mở rộng điều tra.