Vì sao bà 'trùm' buôn lậu Mười Tường tồn tại cả chục năm?: Mạng lưới ở nhiều tỉnh, thành

Cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép USD

Ngoài buôn lậu vàng, quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh, 52 tuổi, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang (tức Mười Tường, được biết đến là “bà trùm” buôn lậu ở miền Tây) còn tổ chức buôn lậu nhiều mặt hàng khác như đường cát, quần áo, hàng điện tử… cho đến USD.

Sau khi bị khởi tố và bắt giữ vì tổ chức buôn lậu 51 kg vàng, qua điều tra mở rộng, Mười Tường lộ ra là kẻ đứng sau điều hành đường dây vận chuyển số lượng lớn USD trái phép qua Campuchia.

Cụ thể, sáng 24.6.2019, Mười Tường điện thoại chỉ đạo nhóm “đàn em” gồm: Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (31 tuổi) từ An Giang qua Campuchia nhận ngoại tệ mang về Việt Nam. Sau khi nhận 470.000 USD từ Campuchia mang về đến khu vực P.Vĩnh Ngươn (TP.Châu Đốc, An Giang) thì cả nhóm bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ cùng số USD tang vật. Sau đó, vụ án được chuyển giao cho Công an tỉnh An Giang điều tra.

Trong quá trình công an tiến hành đấu tranh khai thác, nhóm người bị bắt khai Mười Tường là kẻ chủ mưu, cầm đầu vụ vận chuyển tiền trên. Ngoài ra, nhóm này còn khai từ năm 2018 cho đến khi bị bắt được Mười Tường nhiều lần chỉ đạo qua Campuchia nhận USD mang về Việt Nam để đưa cho “bà trùm”. Mỗi tháng, Mười Tường trả công cho cả nhóm từ 3 - 5 triệu đồng/người.

Ngày 13.8.2021, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố Mười Tường về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD.

Cũng liên quan tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Mười Tường tiếp tục bị Công an tỉnh An Giang khởi tố cùng với 3 bị can khác do liên quan việc tổ chức vận chuyển trái phép 200.000 USD từ An Giang qua Campuchia trót lọt, xảy ra vào tháng 10.2020.

Rửa tiền

Ngoài bị khởi tố 3 tội danh về buôn lậu 51 kg vàng, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (vụ 470.000 USD và vụ 200.000 USD), Mười Tường còn bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thuộc xã Phú Hội, H.An Phú, do Tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) cùng các lực lượng phối hợp phát hiện và bắt giữ vào ngày 23.12.2018, với tổng trị giá hàng hóa hơn 1 tỉ đồng.

Tháng 2.2021, TAND tỉnh An Giang đã xét xử các bị cáo có liên quan vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thuộc xã Phú Hội, H.An Phú. Các bị cáo khai nhận Mười Tường chính là chủ của số hàng hóa nhập lậu trên, nhưng giao cho em ruột là Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh, 51 tuổi) đứng ra chỉ đạo và thuê người vận chuyển.





Với hành vi tương tự, trong nhiều năm, Mười Tường đã mua đường cát, quần áo, giày dép, túi xách, mũ từ Campuchia nhập lậu về Việt Nam bán kiếm lời, thu lợi bất chính. Mười Tường đứng sau chỉ đạo Nguyễn Hoàng Út và trả tiền công cho những đối tượng tham gia trong đường dây. Qua đó, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Mười Tường về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới liên quan vụ án nói trên. Trước đó, Nguyễn Hoàng Út cũng bị khởi tố vì liên quan đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng.

Mười Tường còn bị khởi tố về tội rửa tiền và tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Đối với hành vi rửa tiền, Công an tỉnh An Giang thông tin, từ năm 2010 - 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, cơ sở kinh doanh rồi cho người thân, người làm thuê đứng tên để hợp thức hóa việc buôn lậu nhiều hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam.

Để “che mắt” cơ quan chức năng, Mười Tường và người thân, người làm thuê lập rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường cát của 33 đầu mối tại Cần Thơ, Bến Tre, Trà Vinh với tổng số tiền khoảng 4.105 tỉ đồng.

Riêng về hành vi tổ chức cho người khác trốn sang nước ngoài trái phép, sau khi biết bản thân và đồng bọn đang bị truy nã trong vụ buôn lậu 51 kg vàng 9999 từ Campuchia về Việt Nam (bị Công an tỉnh An Giang và lực lượng phối hợp triệt phá ngày 30.10.2020), Mười Tường đã trốn sang Campuchia trước. Sau đó, “bà trùm” này tổ chức đưa các đối tượng Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Văn Lê, Mai Thị Ngọc Phấn từ Việt Nam sang Campuchia trái phép để lẩn trốn. Đến ngày 9.7.2021, Vân, Lê, Phấn cùng nhiều “đàn em” của Mười Tường ra đầu thú, còn Mười Tường bị bắt theo quyết định truy nã của Công an tỉnh An Giang.

Nhiều chủ tiệm vàng bị bắt

Theo đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, tại phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) thống nhất bổ sung các vụ án có liên quan đến Mười Tường thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi và chỉ đạo. Đây là các vụ án phức tạp, có nhiều đối tượng liên quan và hoạt động quy mô trong thời gian dài trên tuyến biên giới nên đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

“Ngoài ra, quan điểm của Công an tỉnh An Giang sẽ cương quyết điều tra xử lý nghiêm vụ án, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể đó là ai cũng sẽ xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”, đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định.

Đến nay Công an tỉnh An Giang đã khởi tố thêm nhiều chủ tiệm vàng trong và ngoài tỉnh An Giang có liên quan đến đường dây buôn lậu của Mười Tường, gồm: Dương Công Cường (62 tuổi), Trương Thái Nguyên (42 tuổi), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (33 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Vân (56 tuổi), Trương Văn Liêm (56 tuổi), Trần Thị Thảo Trang (51 tuổi, ngụ P.14, Q.5, TP.HCM) về hành vi vận chuyển hàng hóa hoặc tiền tệ trái phép qua biên giới.

Đến nay, các vụ án liên quan “trùm buôn lậu” Mười Tường đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.