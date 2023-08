Nintendo gỡ trò chơi ‘nhái’ The Last of Us khỏi cửa hàng eShop

Theo Engadget, tựa game The Last Hope: Dead Zone Survival của Nintendo đã chính thức bị xóa khỏi cửa hàng điện tử eShop của Nintendo Switch do quá giống với bản hit The Last of Us của Naughty Dog.

Tựa game nhái The Last of Us nhận về cái kết đắng CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, Sony (công ty sở hữu Naughty Dog) đã đưa ra khiếu nại về bản quyền đối với trò chơi này chỉ hơn một tháng sau khi nó được phát hành, động thái cứng rắn của công ty không chỉ khiến The Last Hope bị loại khỏi thị trường trò chơi điện tử mà còn bị xóa bỏ đoạn trailer trên YouTube.

The Last Hope đã nhận được nhiều đánh giá tiêu cực sau khi phát hành, khi Digital Foundry cho biết đây là ‘trò chơi tệ nhất mà chúng tôi từng thử nghiệm’, còn Yahoo chỉ nói tóm gọn về trò chơi rằng ‘trông thật kinh khủng’.

Một màn so sánh về đồ họa giữa hai tựa game CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ bị ‘chê’ thẳng thừng, những màn so sánh một trời một vực với The Last of Us đã ngay lập tức cũng được thực hiện khi trò chơi được phát hành. Cuối cùng, tựa game này vẫn tiếp tục nhận về vô vàn những lời chỉ trích từ cộng đồng hâm mộ trò chơi điện tử.