Nintendo Switch sắp có khả năng bảo vệ bản quyền kỹ thuật số

Theo The Gamer, phần mềm quản lý bản quyền kỹ thuật số Denuvo sẽ đến với Nintendo Switch vào một thời điểm nào đó trong tương lai rất gần. Chương trình này trước đây đã trở nên nổi tiếng trong giới người chơi PC khi tạo ra rất nhiều tranh cãi vì gây ra hiệu suất kém và thậm chí là khiến hư hỏng phần cứng. Nhưng công ty Irdeto đứng sau Denuvo đã kịch liệt phủ nhận cả hai tuyên bố trên.

Irdeto được mô tả là “công ty hàng đầu thế giới về an ninh trên nền tảng kỹ thuật số, giúp cho các doanh nghiệp hướng đến một tương lai an toàn và có sự liên kết chặt chẽ”. Các dịch vụ do công ty cung cấp giúp “bảo vệ doanh thu, kích hoạt tăng trưởng và chống tội phạm mạng trong giải trí video, trò chơi điện tử và các ngành được liên kết”.

Tin tức mới đến từ một thông cáo báo chí gần đây của Irdeto, trong đó công ty đã thông báo rằng Denuvo sẽ khả dụng cho Nintendo Switch. Theo Irdeto, “nhiều máy chơi game Nintendo từ lâu đã gặp phải vấn đề vi phạm bản quyền và Switch cũng không ngoại lệ. Ngay cả khi một trò chơi được bảo vệ chống vi phạm bản quyền trên phiên bản PC thì phiên bản trên Switch vẫn có thể dễ dàng được giả lập và chơi trên PC, do đó sẽ bỏ qua các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ được cung cấp trên phiên bản PC. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ trò chơi nào có sẵn trên Switch.”

Irdeto rất quan tâm đến việc bảo vệ các trò chơi đa nền tảng khỏi bị vi phạm bản quyền, nhưng việc bổ sung Denuvo có thể khiến các hình thức giả lập trở nên rất khó khăn, việc này sẽ tạo nên rào cản rất lớn đối với những người thích sưu tập và lưu giữ trò chơi.





Bằng cách chấm dứt hành vi phạm bản quyền trên Switch thông qua việc chặn các giả lập trái phép trên PC, các nhà phát triển có thể tăng doanh thu của họ trong thời gian ra mắt trò chơi, đây là giai đoạn quan trọng nhất đối với việc thu về lợi nhuận. Hệ thống bảo vệ giả lập Nintendo Switch sẽ đảm bảo rằng bất kỳ ai muốn sở hữu chơi trò chơi đều phải mua một bản sao hợp pháp.

Động thái của Irdeto rất phù hợp với các chính sách mà Nintendo ban hành gần đây. Từ lâu, công ty đã luôn nỗ lực để chống lại những hình thức giả lập phần mềm, khiến nhiều người chuyên sưu tập trò chơi hoặc những kẻ muốn chơi game “chùa” ngán ngẩm.

Tin tức cũng đến sau khi có thông tin rằng các nhà phát triển đã rút Denuvo khỏi trò chơi của họ để xoa dịu sự chỉ trích từ người chơi. Chẳng hạn như BioWare đã xóa chương trình khỏi Mass Effect Legendary Edition vào năm ngoái. Platinum, Square Enix và Bandai Namco cũng lần lượt gỡ bỏ Denuvo khỏi Nier: Automata, Marvel’s Avengers và Ace Combat 7.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin về thời điểm Denuvo sẽ được triển khai cho Nintendo Switch và những trò chơi sắp tới sẽ bị ảnh hưởng.