Nissan 'bắt tay' đối tác Trung Quốc phát triển sơn chống nóng cho ô tô

Không ít người mua ô tô thường rỉ tai nhau nên chọn xe có sơn ngoại thất gam màu sáng để hạn chế việc hấp thụ nhiệt nhanh khi sử dụng vào mùa nắng nóng. Bởi, phần lớn đều quan niệm rằng sơn màu đen hoặc gam màu tối khi sơn lên xe sẽ khiến xe hấp thụ nhiệt nhanh, qua đó làm tăng nhiệt độ bên trong cabin khi đỗ xe dưới trời nắng nóng. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi trong thời gian tới khi Nissan cùng với đối tác Radi-Cool - một công ty của Trung Quốc chuyên phát triển các sản phẩm làm mát thụ động, đang phát triển và thử nghiệm một loại sơn mới có khả năng chống nóng cho ô tô.



Nissan cùng Radi-Cool đang phát triển và thử nghiệm một loại sơn mới có khả năng chống nóng cho ô tô

Dự án này được Nissan cùng Radi-Cool bắt đầu từ năm 2021 với hơn với hơn 100 mẫu sơn đã được phát triển và đánh giá. Đến tháng 11.2023, một cuộc thử nghiệm mới kéo dài suốt 12 tháng bắt đầu tại khu vực sân bay quanh Haneda ở Tokyo đã được tiến hành. Đây là khu vực có ít bóng râm và là địa điểm lý tưởng để đánh giá công nghệ này. Những chiếc Nissan NV100 sơn loại sơn đặc biệt có khả năng chống nóng do Nissan cùng Radi-Cool đã được sử dụng quanh khu vực sân bay để thử nghiệm.

Theo Nissan, loại sơn mới khi được đưa vào thử nghiệm trên xe đã cho thấy tính hiệu quả. Khi đỗ cạnh nhau dưới ánh nắng mặt trời, một chiếc xe được sơn loại sơn mới tạo cảm giác khá mát khi chạm tay vào các vị trí trên thân xe. Cụ thể, lớp sơn đặc biệt này có khả năng phản xạ nhiệt, giúp làm giảm nhiệt độ phần nóc xe xuống 12 độ C (22 độ F) và nội thất của xe mát hơn 5 độ C (9 độ F) so với xe sơn loại sơn thông thường.

"Chìa khóa" giúp loại sơn mới phát huy hiệu quả chống nóng là việc sử dụng siêu vật liệu

"Chìa khóa" giúp loại sơn mới phát huy hiệu quả chống nóng là việc sử dụng siêu vật liệu. Siêu vật liệu được thiết kế để có một tính chất khác với các vật liệu tự nhiên. Một loại hạt trong mẫu sơn mới của Nissan có thể phản xạ các tia hồng ngoại gần. Những tia này thường gây ra rung động trong sơn xe thông thường (ở cấp độ phân tử), khiến sơn nóng lên. Trong khi đó, một hạt thứ hai tạo ra sóng điện từ chống lại các tia nắng mặt trời, chuyển hướng nhiệt ra khỏi bề mặt xe và trở lại bầu khí quyển.

Ông Susumu Miura, giám đốc trung tâm nghiên cứu Nissan - người đứng đầu dự án cho biết, quá trình thử nghiệm cho thấy không có tác động tiêu cực nào đến sức khỏe con người từ sóng điện từ phát ra từ sơn.

Nissan cũng rất tự tin vào tính khả thi của loại sơn này và hy vọng rằng nó có thể sớm được sử dụng cho các mẫu xe trong tương lai

Nhóm nghiên cứu công nghệ sơn mới của Nissan cũng rất tự tin vào tính khả thi của loại sơn này và hy vọng rằng nó có thể sớm được sử dụng cho các mẫu xe trong tương lai với nhiều màu sắc khác nhau, kể cả gam màu tối.

Nissan không phải là nhà sản xuất ô tô đầu tiên đầu tư nghiên cứu công nghệ này. Các nhà sản xuất khác, chẳng hạn như Toyota, cũng đã thử nghiệm công nghệ sơn ngoại thất làm mát thụ động và Hyundai đã giới thiệu lớp phủ nano làm mát cho ô tô.