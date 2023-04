NMNĐ Vĩnh Tân 4: Sản xuất ổn định, chú trọng an toàn và bảo vệ môi trường

Để qua đó không những hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất điện an toàn, ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn đặt tiêu chí bảo vệ môi trường lên hàng đầu.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 nhận giải thưởng Top 10 của Hiệp hội Năng lượng VN

Công tác quản lý và bảo vệ môi trường được đặt lên hàng đầu

Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4 được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.1.2019 theo Quyết định số 298/QĐ-EVN ngày 22.11.2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tiếp nhận quản lý vận hành NMNĐ Vĩnh Tân 4 và NMNĐ Vĩnh Tân 4 mở rộng. Trong quý 1 năm 2023, mặc dù phải tiếp tục đương đầu nhiều khó khăn như ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc xung đột Nga - Ukraina kéo dài, nguyên liệu đầu vào sản xuất điện tăng, A0 huy động tải thấp,… Tuy nhiên NMNĐ Vĩnh Tân 4 vẫn luôn giữ các tổ máy ở hệ số khả dụng cao nhất có thể, thực hiện công tác sửa chữa lớn đúng kế hoạch, đại tu Tổ máy S1, sản lượng điện tính đến hết quý 1 là 660,45 triệu kWh, lũy kế sản lượng điện từ khi lắp đặt đến hết ngày 31.3.2023 là 37,91 tỉ kWh. Điều đặc biệt nói đến là công tác quản lý và bảo vệ môi trường được nhà máy đặt lên hàng đầu với nhiều giải pháp đồng bộ như: Tăng cường phun nước liên tục để làm ẩm tại các vị trí trong kho than, khu vực đánh phá đống; phủ lưới các vị trí còn trống trong kho than và khu vực nhập than; điều chỉnh, bổ sung các camera giám sát để có thể quan sát liên tục được việc phun nước giảm thiểu bụi trong các kho than; đẩy nhanh việc thực hiện đầu tư, xây dựng thêm mái che kho than, tường chắn quanh kho than,…; rà soát kỹ lại các vị trí, nguồn có khả năng phát tán bụi để xử lý kịp thời không để phát tán ra môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện đúng các nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án được phê duyệt; thu gom và xử lý triệt để các loại chất thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi xả ra ngoài môi trường; thực hiện đúng các quy định về quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, chương trình giám sát môi trường định kỳ và vận hành đúng quy trình các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

Chú trọng các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương

Trong các tháng đầu năm 2023, NMNĐ Vĩnh Tân 4 vẫn duy trì thường xuyên các công tác quan hệ cộng đồng và an sinh xã hội, một số chương trình tiêu biểu có thể kể đến như: Ủng hộ 40 triệu đồng đối với chương trình "Ngày hội Tết người nghèo năm 2023" do UBND xã Vĩnh Tân tổ chức; tổ chức chương trình "Xuân yêu thương, Tết sum vầy" tặng 44 phần quà (mỗi suất quà trị giá 600.000đ bao gồm 1 thùng sữa và 1 giỏ quà tết trị giá 250.000 đồng) cho hộ dân thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận; ủng hộ 10 triệu quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận; ủng hộ 10 triệu quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.



Cùng với các nhà máy tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân tặng quà tết cho hộ nghèo

Bên cạnh đó, đời sống tinh thần của CB-CNV của nhà máy cũng hết sức phấn khởi khi các chế độ cho người lao động phục vụ công tác chuyên môn luôn được nhà máy đảm bảo; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được Ban lãnh đạo nhà máy, Công đoàn, Đoàn thanh niên nhà máy triển khai toàn diện giúp cho đoàn viên, CB-CNV nhà máy có nhiều cơ hội được cọ xát, trải nghiệm, giao lưu với các đơn vị khác tại địa phương và trong ngành điện, các phong trào thể thao được CB-CNV đón nhận, tham dự và đạt nhiều thành tích như: Giải vượt đồi cát Bình Thạnh lần thứ 20; giải bán Marathon Tuy Phong lần 1 năm 2023; giải vô địch các CLB Bóng bàn TP.Phan Thiết mở rộng; giải Stop And Run Marathon BTV Bình Thuận 2023,… Các phong trào thể dục thể thao kể trên cũng cho thấy rằng, CB-CNV Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tích cực cùng với địa phương đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh".