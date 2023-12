Nợ bằng tốt nghiệp của hơn 1.000 sinh viên do đổi tên trường

Trường ĐH Công thương TP.HCM tổ chức lễ tốt nghiệp cho người học nhưng chậm phát bằng do quy trình đổi tên trường HUIT

Theo phản ánh, hơn 1.000 sinh viên và học viên Trường ĐH Công thương TP.HCM đã hoàn tất chương trình học nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, tiến sĩ Thái Doãn Thanh, Phó hiệu trưởng nhà trường, xác nhận sự việc trên.

Theo tiến sĩ Thanh, Trường ĐH Công thương TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ cho phép đổi tên từ Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM bắt đầu từ ngày 1.7 năm nay. Trong năm 2023, trường có 2 đợt trao bằng tốt nghiệp cho người học, đợt 1 đã trao theo tên trường cũ.

Ở đợt 2, trường có hơn 1.000 sinh viên và học viên sau ĐH tốt nghiệp. Theo tiến độ, trường sẽ trao bằng trong tháng 12 với tên gọi mới. Tuy nhiên, do việc đổi tên trường nên việc thiết kế và in ấn phôi bằng mới bị chậm. Hiện nhà trường đang hoàn thiện phôi văn bằng để kịp thời phát cho người học vào tháng 1.2024. Việc phát bằng tốt nghiệp đợt 2 này bị chậm 1 tháng so với thời gian dự kiến ban đầu.

Cũng theo Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công thương, hôm 23.12 trường đã tổ chức trước buổi lễ tốt nghiệp cho sinh viên. Trong lễ, trường đã thông tin người học sẽ nhận bằng tốt nghiệp vào tháng 1.2024.

Trước đó, đầu tháng 7, Phó thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định về việc đổi tên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM thành Trường ĐH Công thương TP.HCM. Các sinh viên và học viên tốt nghiệp đợt 2 năm nay là những người học đầu tiên nhận văn bằng theo tên trường mới.