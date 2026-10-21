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    Nổ lò hơi tại khu công nghiệp Long Giang, 2 người bị thương

    Thanh Quân
    Thanh Quân
    Một vụ nổ lò hơi xảy ra tại Khu công nghiệp Long Giang (Đồng Tháp) khiến một giám sát công trình và một công nhân bị thương.

    Ngày 21.10, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Tân Phước 3, cho biết tại Khu công nghiệp Long Giang vừa xảy ra một vụ nổ lò hơi khiến 2 người bị thương.

    Nổ lò hơi tại khu công nghiệp Long Giang, 2 người bị thương- Ảnh 1.

    Hiện trường vụ nổ lò hơi tại Khu công nghiệp Long Giang

    ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 21.10, công nhân đang làm việc tại Công ty nhôm Á Châu Việt Nam, thuộc xã Tân Phước 3, nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực lò hơi. Nhiều người nhanh chóng đến kiểm tra và phát hiện khu vực này bị hư hại nghiêm trọng.

    Vụ nổ làm một lò hơi bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng ra khắp nơi; một phần tường gạch gần đó đổ sập, mái tôn bị thủng... sau vụ nổ.

    Vụ việc khiến ông T.X.J (57 tuổi, giám sát công trình) và anh V.V.T (23 tuổi, công nhân bộ phận thiết bị điện) bị thương đưa đi cấp cứu. Hai nạn nhân này thuộc đơn vị đang thi công nhà xưởng mới cho Công ty nhôm Á Châu Việt Nam.

    Ngoài gây thương tích cho 2 người nói trên, vụ nổ còn làm hư hỏng tài sản của một số doanh nghiệp hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố.

    Hiện cơ quan chức năng đang thống kê mức độ thiệt hại, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ lò hơi.

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