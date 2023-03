Nổ lớn ở Damascus, Syria nói bắn hạ tên lửa Israel

Reuters dẫn lại thông tin từ báo chí Syria cho hay lực lượng phòng không nước này đã phải đối mặt với một "cuộc gây hấn của Israel" đối với Damascus.

Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào thủ đô Damascus vào lúc 0 giờ 17 phút (theo giờ địa phương), theo báo chí Syria dẫn một nguồn tin quân sự.

"Lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn và bắn hạ một số tên lửa", nguồn tin khẳng định, đồng thời cho biết thêm cuộc tấn công đã gây ra một số thiệt hại vật chất. Không có thông tin về thương vong.

"Các cuộc không kích xuất phát từ hướng Cao nguyên Golan do Syria kiểm soát, nhằm vào một địa điểm ở vùng nông thôn thuộc Damascus", nguồn tin cho biết thêm.

Ảnh chụp màn hình từ một video cho thấy một cuộc không kích được cho là do Israel tiến hành nhắm vào Damascus ngày 31.3.2023 Chụp màn hình The Times of Israel

Trước đó chưa đầy 24 giờ, Hãng thông tấn SANA đưa tin Không quân Israel đã nhắm mục tiêu vào một số địa điểm ở Damascus, khiến hai binh sĩ bị thương và gây thiệt hại về vật chất.

Trước đó, truyền thông Syria đưa tin Không quân Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào sân bay ở thành phố Aleppo của Syria vào rạng sáng 7.3, khiến sân bay bị tê liệt, theo Reuters.

Năm ngoái, Israel đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào các sân bay của Syria để ngăn chặn việc Iran tăng cường sử dụng các đường tiếp tế trên không để vận chuyển vũ khí cho các đồng minh ở Syria và Li Băng.

Theo nguyên tắc chung, quân đội Israel không bình luận về các cuộc tấn công cụ thể ở Syria, nhưng thừa nhận đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích chống lại các nhóm do Iran hậu thuẫn ở Syria trong thập niên qua, theo báo The Times of Israel.