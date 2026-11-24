Tại hiện trường, ngôi nhà số 168 Nguyễn Văn Tuyết đổ sập hoàn toàn, nhiều công trình xung quanh hư hỏng. Sức ép từ vụ nổ khiến nhiều ngôi nhà liền kề và đối diện bị hư hại.

Đoạn phố tan hoang sau vụ nổ ẢNH: VĂN HƯỚNG

Nhiều nhân chứng kể lại, ở thời điểm vụ việc xảy ra họ nghe thấy tiếng nổ như bom. Ghi nhận từ một số người dân tại phố Thái Thịnh, cách khu vực nổ khoảng 300 - 400 m, cho biết vụ nổ lớn khiến các nhà gần đó cũng cảm thấy "rung rung", người dân hoảng hốt chạy ra đường. Khói, bụi bốc lên mù mịt.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Một chiến sĩ cứu hộ cứu nạn cho biết, vụ nổ khiến nhiều người thương vong. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa công bố số liệu, thông tin chính thức về người thiệt hại, bị thương.

Nhiều công trình đối diện bị đổ sập nhiều hạng mục bên ngoài ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, 6 kíp cấp cứu gồm 4 kíp của trung tâm và 2 kíp của Bệnh viện đa khoa Đống Đa và Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã được huy động đến hiện trường.

Thông tin ban đầu từ hiện trường, có 4 nạn nhân tình trạng nặng, đa chấn thương và bỏng do vụ nổ. Các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường và khắc phục hậu quả vụ nổ ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Xe cứu thương được điều đến hiện trường ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG



