Vụ nổ lớn xé toạc nhà dân: Phát hiện 4 vật thể nghi đầu đạn 105 mm

Sáng 13.11, ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch UBND xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng), cho biết địa phương đã có báo cáo kết quả xử lý ban đầu vụ nổ lớn xảy ra tại nhà dân trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

Theo báo cáo của UBND xã Núi Thành, khoảng 9 giờ ngày 12.11, tại nhà ông D.D (58 tuổi, ở thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành) bất ngờ xảy ra tiếng nổ lớn.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc ẢNH: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Núi Thành đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với Công an xã đến hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông D.D đã tử vong ở khu vực mép tường, phía đường đi bên cạnh nhà, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn.

Vụ nổ cũng gây thiệt hại đáng kể về tài sản. Mái tôn nhà ông D. bị giật bung, nhiều vật dụng bên trong nhà đổ vỡ. Đáng chú ý, một mảng tường của nhà dân liền kề bị khoét thủng, đường kính hơn 1 m.

Qua xác minh những người dân sống xung quanh, tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người nghe tiếng nổ rất lớn, sau đó xuất hiện mùi giống mùi thuốc nổ.

UBND xã Núi Thành sau đó chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng và Công an xã Núi Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng thu giữ 4 vật thể bằng sắt nghi là đầu đạn 105 mm sót lại sau chiến tranh.

UBND xã Núi Thành đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã tiếp nhận, vận chuyển số vật liệu nổ thu hồi về hầm tập kết vật liệu nổ tại thao trường bắn của đơn vị. Đồng thời, giao Ban Chỉ huy Quân sự xã lập tờ trình đề nghị Trung đoàn Bộ binh 885 xử lý số vật liệu nổ này theo quy định.

Hiện UBND xã Núi Thành đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ nổ, nguồn gốc số vật liệu nổ cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có).

Địa phương cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tuyệt đối không tự ý thu gom, cất giữ hoặc tháo gỡ bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Khi phát hiện vật thể nghi là bom, mìn hoặc vật liệu nổ, người dân cần báo ngay cho chính quyền, công an hoặc quân sự địa phương để được xử lý an toàn.

Bên cạnh đó, xã Núi Thành sẽ tổ chức rà soát, kiểm tra các hộ dân có nguy cơ cất giữ vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh, đặc biệt tại khu vực thôn Khương Mỹ, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn những nguy cơ tương tự.