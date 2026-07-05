TP.HCM: Phát hiện đầu đạn 105 ly khi đang đào móng nhà

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trong lúc nhóm công nhân dùng máy móc đào xới đất tại nền móng một căn nhà trên đường G11 (phường Bình Tân, TP.HCM) thì phát hiện một vật thể kim loại lớn, hình dáng giống đầu đạn. Sự việc lập tức được trình báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Phát hiện đầu đạn 105 ly khi đang đào móng nhà ẢNH: TRẦN KHA

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng Ban Chỉ huy quân sự phường Bình Tân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân xung quanh, lực lượng chức năng đã tiến hành căng dây, phong tỏa toàn bộ khu đất.

Theo người dân địa phương, khu đất nơi phát hiện đầu đạn này trước đây là một quán cà phê hoạt động nhộn nhịp, hằng ngày đón rất nhiều lượt khách đến uống nước. Gần đây, quán cà phê được tháo dỡ để chuẩn bị xây dựng một công trình mới. Trong quá trình xe múc cào đất phần nền móng thì phát hiện đầu đạn đã bị gỉ sét bên ngoài.

Khu đất phát hiện đầu đạn được phong tỏa để xử lý ẢNH: TRẦN KHA

Đầu đạn được Ban Chỉ huy quân sự phường Bình Tân di dời ra khỏi khu dân cư ẢNH: TRẦN KHA

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một cán bộ địa phương xác nhận vật thể được tìm thấy là loại đầu đạn 105 ly và đã được lực lượng chuyên môn xử lý an toàn.

Đến trưa cùng ngày, đầu đạn trên đã được Ban Chỉ huy quân sự phường Bình Tân di dời ra khỏi khu dân cư, đưa về nơi tập kết để xử lý theo đúng quy trình.