Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Phát hiện đầu đạn 105 ly khi đang đào móng nhà

Trần Kha
Trần Kha
Ngày 5.7, lực lượng chức năng đã xử lý và di dời an toàn một đầu đạn 105 ly được người dân phát hiện trong lúc đào móng nhà trên địa bàn khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trong lúc nhóm công nhân dùng máy móc đào xới đất tại nền móng một căn nhà trên đường G11 (phường Bình Tân, TP.HCM) thì phát hiện một vật thể kim loại lớn, hình dáng giống đầu đạn. Sự việc lập tức được trình báo cho cơ quan chức năng địa phương.

TP.HCM: Phát hiện đầu đạn 105 li khi đang đào móng nhà - Ảnh 1.

Phát hiện đầu đạn 105 ly khi đang đào móng nhà

ẢNH: TRẦN KHA

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng Ban Chỉ huy quân sự phường Bình Tân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân xung quanh, lực lượng chức năng đã tiến hành căng dây, phong tỏa toàn bộ khu đất.

Theo người dân địa phương, khu đất nơi phát hiện đầu đạn này trước đây là một quán cà phê hoạt động nhộn nhịp, hằng ngày đón rất nhiều lượt khách đến uống nước. Gần đây, quán cà phê được tháo dỡ để chuẩn bị xây dựng một công trình mới. Trong quá trình xe múc cào đất phần nền móng thì phát hiện đầu đạn đã bị gỉ sét bên ngoài.

TP.HCM: Phát hiện đầu đạn 105 li khi đang đào móng nhà - Ảnh 2.

Khu đất phát hiện đầu đạn được phong tỏa để xử lý

ẢNH: TRẦN KHA

TP.HCM: Phát hiện đầu đạn 105 li khi đang đào móng nhà - Ảnh 3.

Đầu đạn được Ban Chỉ huy quân sự phường Bình Tân di dời ra khỏi khu dân cư

ẢNH: TRẦN KHA

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một cán bộ địa phương xác nhận vật thể được tìm thấy là loại đầu đạn 105 ly và đã được lực lượng chuyên môn xử lý an toàn.

Đến trưa cùng ngày, đầu đạn trên đã được Ban Chỉ huy quân sự phường Bình Tân di dời ra khỏi khu dân cư, đưa về nơi tập kết để xử lý theo đúng quy trình.

Tin liên quan

Bắt bị can đốt đầu đạn pháo 105 ly trước nhà dân để trả thù

Bắt bị can đốt đầu đạn pháo 105 ly trước nhà dân để trả thù

Mang đầu đạn pháo 105 ly đến đốt trước nhà của một người có mâu thuẫn với mình, Nguyễn Cao Lộc (40 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Khám phá thêm chủ đề

phong tỏa khu dân cư đầu đạn 105 ly TP.HCM Phát hiện đầu đạn 105 ly TP.HCM phường Bình Tân

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận