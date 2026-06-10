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Thời sự Pháp luật

Bắt bị can đốt đầu đạn pháo 105 ly trước nhà dân để trả thù

Trần Ngọc
Trần Ngọc
10/06/2026 20:45 GMT+7

Mang đầu đạn pháo 105 ly đến đốt trước nhà của một người có mâu thuẫn với mình, Nguyễn Cao Lộc (40 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 10.6, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Cao Lộc (40 tuổi, ở xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đây là bị can mang đầu đạn pháo 105 ly đến đốt trước nhà của một người có mâu thuẫn với mình.

Mang đầu đạn 105 ly đốt, tính gây nổ để trả thù cá nhân - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Cao Lộc vào thời điểm bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ

ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn cá nhân với ông K. (43 tuổi, ở cùng địa phương) nên Lộc nảy sinh ý định trả thù

Ngày 28.4, trong lúc đi lên núi Nam Qui (thuộc địa bàn xã Tri Tôn, tỉnh An Giang), phát hiện một đầu đạn pháo 105 ly sót lại sau chiến tranh còn khá nguyên vẹn, Lộc mang về nhà chị ruột ở cùng địa phương để cất giấu. Sau đó, Lộc lau chùi, làm sạch lớp rỉ sét bên ngoài đầu đạn.

Đến sáng 30.4, nhớ lại chuyện mâu thuẫn với ông K., Lộc mang đầu đạn cùng bình gas mini có gắn đầu khò đến trước nhà ông K., đặt đầu đạn hướng vào nhà và dùng lửa đốt phần đuôi rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Rất may cho gia đình ông K. là đầu đạn không phát nổ.


Mang đầu đạn 105 ly đốt, tính gây nổ để trả thù cá nhân - Ảnh 2.

Đầu đạn pháo 105 ly mà Nguyễn Cao Lộc mang đến trước nhà ông K. đốt để trả thù cá nhân được xác định thuộc danh mục vũ khí quân dụng

ẢNH: CTV

Đến tối cùng ngày, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Tri Tôn tiến hành điều tra, xác định Lộc có liên quan đến đầu đạn nêu trên nên mời về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, Lộc đã thừa nhận mang đầu đạn pháo đến nhà ông K. đốt để trả thù cá nhân.

Kết luận giám định xác định vật thu giữ là đầu đạn của loại đạn pháo cỡ 105 ly, thuộc danh mục vũ khí quân dụng.

Hiện vụ đốt đầu đạn pháo 105 ly trước nhà dân để trả thù được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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