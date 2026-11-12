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    Nổ lớn tại nhà dân ở Đà Nẵng, người đàn ông tử vong thi thể không nguyên vẹn

    Mạnh Cường
    Mạnh Cường
    Một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà dân ở xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng). Tại hiện trường, một người đàn ông tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn. Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ.

    Ngày 12.11, ông Đỗ Văn Tâm, Phó chủ tịch UBND xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ lớn khiến một người đàn ông tử vong.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông D.D (58 tuổi, ở thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành). Khi đến kiểm tra, mọi người phát hiện ông D. đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn. Vụ nổ cũng khiến một số vật dụng bên trong nhà bị hư hỏng.

    Nổ lớn tại nhà dân, người đàn ông tử vong với thi thể không nguyên vẹn- Ảnh 1.

    Sau tiếng nổ lớn, một số vật dụng bên trong nhà bị hư hỏng

    ẢNH: CTV

    Đáng chú ý, camera an ninh của một hộ dân gần hiện trường đã ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc, cho thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông D., kèm theo tia chớp sáng như ánh lửa, khói bụi bốc lên, một số vật dụng văng từ trong nhà ra đường phía trước.

    Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, trong sáng 12.11, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân trong khu vực.

    Ông Đỗ Văn Tâm cho biết hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ. Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin, khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ vụ việc.

    Nguyên nhân vụ nổ lớn khiến người đàn ông tử vong đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

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