Nổ lớn tại thủ đô Syria giữa chuyến thăm của Tổng thống Pháp

Các vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Damascus của Syria vào ngày 7.7, đúng thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có chuyến thăm để gặp nhà lãnh đạo Ahmed al-Sharaa, theo AP.

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin có 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát sau các vụ nổ. Vụ việc được cho là xảy ra gần khách sạn Four Seasons, theo truyền thông là nơi ông Macron lưu trú.

Vụ nổ tại khách sạn được cho là nơi lưu trú của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Damascus ngày 7.7 ẢNH: REUTERS

Theo AP, những vụ nổ xảy ra khi ông Macron vừa bước vào Dinh Tổng thống để hội đàm với nhà lãnh đạo Ahmed al-Sharaa.

Văn phòng Tổng thống Pháp nói rằng những người trên đoàn xe của Tổng thống Macron không nghe thấy các vụ nổ. Phóng viên của Reuters trong đoàn báo chí tháp tùng nhà lãnh đạo cũng cho biết tương tự.

Giới chức Syria chưa bình luận về vụ việc.

Đài truyền hình nhà nước Syria, dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên, cho biết 2 vụ nổ ở trung tâm thủ đô là do thiết bị nổ tự chế gây ra. Một thiết bị được đặt trong thùng rác và thiết bị còn lại được giấu trong một chiếc ô tô đang đỗ.

Khu vực xảy ra vụ nổ là tuyến phố đông đúc ở Damascus, nằm gần trụ sở Bộ Du lịch Syria và Bảo tàng Quốc gia Damascus. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay nhà lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa ngày 7.7 ẢNH: REUTERS

Văn phòng Tổng thống Pháp xác nhận ông Macron vẫn an toàn và cuộc gặp với ông al-Sharaa vẫn tiếp tục diễn ra.

Tổng thống Macron là nhà lãnh đạo phương Tây có ảnh hưởng lớn đầu tiên đến thăm Syria kể từ khi ông al-Sharaa lên nắm quyền đầu năm 2025. Chuyến thăm diễn ra trước khi ông lên đường tới hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ông Macron đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy châu Âu và Mỹ dỡ bỏ phần lớn các lệnh trừng phạt đối với Syria. Ông đến Syria vào tối 6.7 cùng một phái đoàn kinh tế và dự kiến ký các biên bản ghi nhớ với ông al-Sharaa khi Syria đang nỗ lực thu hút các nhà đầu tư để tái thiết sau 14 năm nội chiến.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một thiết bị nổ phát nổ tại một quán cà phê ở Damascus, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.